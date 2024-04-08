بث مباشر: مشاهدة مباراة النصر والهلال يلا شوت اليوم في كاس السوبر السعودي

بث مباشر: مشاهدة مباراة النصر والهلال يلا شوت اليوم في كاس السوبر السعودي ، واستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي يستعد لاستضافة إحدى المباريات الأبرز والأكثر إثارة في عالم كرة القدم العربية، وهي مباراة الديربي بين الهلال والنصر، وذلك ضمن منافسات دور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي لعام 2024.

تم تغيير نظام البطولة في هذا الموسم ليشمل مشاركة أربعة أندية بدلاً من فريقين فقط، ويشارك في هذه النسخة الهلال بعد فوزه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي الوحدة، بينما تأهل نادي النصر بحصوله على المركز الثاني في دوري روشن.

تُعتبر هذه المواجهة القادمة بين الهلال والنصر بمثابة تكرار لدراما الديربي التي شهدناها في المواجهات السابقة خلال هذا الموسم. فقد التقى الفريقان في أربع مباريات سابقة، حيث حقق الهلال الفوز في ثلاث منها، بينما فاز النصر في مباراة واحدة فقط، وذلك في إطار كأس العرب للأندية.

المباراة القادمة ستكون فرصة لكلا الفريقين لتأكيد تفوقهما وإظهار قوتهما، خاصة وأن الديربي يحمل دائمًا نكهة خاصة ومتعة فريدة للجماهير. كما أن نتيجة هذه المباراة ستحدد الفريق الذي سيتأهل إلى المباراة النهائية، وستكون فرصة للنصر للثأر من هزائمه السابقة أمام الهلال، بينما يسعى الهلال لمواصلة سلسلة انتصاراته والتأهل إلى المرحلة النهائية بهدف الفوز باللقب.

بالتأكيد، يترقب عشاق كرة القدم العربية هذه المواجهة بحماس كبير، ومن المتوقع أن تكون مباراة مثيرة ومثيرة للجدل، تجمع بين قوتين كبيرتين في الكرة السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي 2024

مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي لعام 2024 ستكون متاحة للمشاهدة عبر شبكة قنوات SSC، حيث تم تحديد بث المباراة على قناة SSC1 HD. ومن المتوقع أن ينتظر الجماهير العربية هذه المواجهة بفارغ الصبر، نظراً للتاريخ العريق والتنافس الشديد بين الفريقين.

وبالإضافة إلى ذلك، حصلت قنوات أبوظبي الرياضية على حقوق بث البطولة التي تُقام في الإمارات، وبناءً عليه، ستتيح للمشاهدين فرصة متابعة هذا الديربي المثير عبر القناة الثانية المفتوحة. هذا يعني أنه سيكون بإمكان الجماهير في الإمارات وغيرها من البلدان العربية الاستمتاع بالمباراة مجاناً عبر قنوات أبوظبي الرياضية.

لمشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في كاس السوبر السعودي | من هنا

لمشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في كاس السوبر السعودي | من هنا

تأتي هذه الأخبار بمثابة فرصة مثالية للمشجعين لمتابعة هذا الديربي الرائع بين الهلال والنصر، والذي يعد من أهم المباريات في الساحة الكروية العربية. سيكون لديهم الفرصة لدعم فرقهم المفضلة ومتابعة التنافس الشرس بين الفرق المنافسة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في السوبر السعودي 2024

يمكنك مشاهدة ديربي الرياض على قناة SSC 1 HD على القمر الصناعي عرب سات فقط، أما قناة أبوظبي الرياضية 2 الناقلة لمباراة الهلال والنصر متاحة على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات من خلال الترددات الآتية..

القناة القمر التردد الترميز التصحيح SSC 1 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4 أبوظبي الرياضية 2 عرب سات 11804 أفقي 27500 3/4 نايل سات 11526 أفقي 27500 5/6

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والنصر في السوبر السعودي 2024

من المتوقع أن تُنقل مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 عبر الإنترنت عبر تطبيق "شاهد"، حيث ستكون البثوث المباشرة متاحة للمشاهدين الذين يفضلون متابعة المباراة عبر الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية. وهذا يعتبر خيارًا مثاليًا للمشجعين الذين يفضلون البث عبر الإنترنت بدلاً من القنوات التلفزيونية التقليدية.

أما بالنسبة للمشاهدين خارج المملكة العربية السعودية، فيمكنهم متابعة البث المباشر للمباراة عبر الموقع الرسمي لقنوات أبوظبي الرياضية. سيكون هذا الخيار متاحًا للجماهير في جميع أنحاء العالم، مما يتيح لهم فرصة مشاهدة الديربي المثير عبر الإنترنت بسهولة ويسر.

بفضل هذه الخدمات عبر الإنترنت، يمكن للمشجعين الاستمتاع بمتابعة المباراة في أي مكان وفي أي وقت يناسبهم، سواء كانوا داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وذلك دون الحاجة إلى الاعتماد على التلفاز التقليدي.

موعد مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي 2024

موعد مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي هو يوم الإثنين 8 أبريل 2024، وتقام كما ذكرنا في استاد محمد بن زايد.

وتنطلق صافرة بداية ديربي الرياض في نصف نهائي السوبر الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة والنصف بتوقيت أبوظبي.