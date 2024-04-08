المفتي: الزكاة تجعل المجتمع متمسكا ومترتبطا

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الزكاة تجعل المجتمع متمسكا ومترتبطا.

وقال علام خلال تصريحاته عبر فضائية "الناس"، اليوم الإثنين، إن من مقاصد الشريعة هى تقوية اواصل الرحمة بين الناس، مستطردا :"الانفاق فى سبيل الله بالصدقة والزكاة فيه تطهير للنفس، وهو ما جاء فى قوله (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بها)".

وواصل علام أن : "رسول الله يقول الصدقة برهان، يعنى دليل على قوة الايمان، فالمنافق بعيد تماما عن تزكية الناس بالمال، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لبلال بن رباح(انفق بلالا ولا تخشى اخلال)، وربنا وعدنا بزيادة ما انفق".



موعد إخراج زكاة الفطر:

دار الإفتاء المصرية أكدت أن إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد هو الأفضل والأولى، ويجوز إخراجها إلى مغرب يوم العيد، ويحرم تأخيرها عنه، الذي ينتهي بغروب شمسه من غير عذر، ولا تسقط بهذا التأخير.

مصارف زكاة الفطر:

وذكرت الآية رقم 60 في سورة التوبة مصارف زكاة الفطر، حيث قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).

فئات لا تجب عليهم زكاة الفطر:

أما عن الفئات الذين لا يجب عليهم زكاة الفطر، هم: الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يومٍ من رمضان، كما لا تجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم.

الأصل في زكاة الفطر:

أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن الأصل، أن تخرج زكاة الفطر طعامًا من غالب قوت البلد، ويجوز إخراج قيمة ذلك الطعام مالًا، ويُراعَى في ذلك مصلحة الفقير، موضحًا أن الأصل في زكاة الفطر، أن تكون طعامًا.