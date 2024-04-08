مسلسل الكبير أوي 8|وضع قنبلة لاغتيال السفير في الحلقة 29

شهدت أحداث الحلقة 29 من مسلسل “الكبير أوي 8” استمرار سفير جزيرة أميجوس - الفنان محمود الليثى، متواجدًا فى فندق المزاريطة، ويتجول معه الكبير في أرجاء الفندق.

واصطحب الكبير السفير، لتناول الطعام في المطعم واستغرب الكبير منه بسبب التهامه البشع للأكل بشكل مبالغ، وطلب أن يأخذ باقى الأكل معه في كيس أسود حتى يكمل المتبقى في الغرفة.

وجاءت أجنبية الفنانة أنا يوريفنا مينشيكوف إلى الفندق للنزول فيه ولكنها اتضح أنها جاسوسة وتريد اغتيال السفير، وأثناء جلوس السفير مع الكبير لمشاهدة الفقرات الترفيهية وضعت له قنبلة خلف الكرسى الذى يجلس عليه.

واعتمدت مشاهد البرومو على قيام الأبطال بتقليد عدد من الأعمال الأجنبية، منها: فيلم barbie، وفيلم the mask، ومسلسل la casa de papel، ولكن بشكل كوميدى، فضلاً عن ظهور شيماء سيف وصفاء الطوخي كضيوف شرف، وقيام دكتور ربيع (بيومي فؤاد)، بإخبار الكبير (أحمد مكي) أن زوجته (رحمة أحمد) حامل.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

تعرض قناة "on" الفضائية حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في الـ3 فجرًا، كما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8.. ومن المقرر أن يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك، حصريا عبر كل من: قناة on، on drama، منصة watch it.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.