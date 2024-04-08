مؤسس تاسكد إن: تنظيم دورة برمجة للأطفال الأيتام لتأهيلهم لسوق العمل

شارك الدكتور إسلام نصر الله خبير التحول الرقمي ومؤسس تطبيق تاسكد ان أول مساحة عمل رقمية في مصر والشرق الأوسط ورئيس مجلس أمناء مؤسسة تطبيق سند للتنمية الشاملة، في حفل الإفطار السنوي الذي نظمته رابطة الخريجين - بكلية الأعمال - جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة - رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور على عبد المحسن - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور السيد الصيفى - عميد كلية الأعمال.

وحضر حفل الافطار اللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية، والدكتور على عبد المحسن - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سعيد علام - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء حازم بدر الدين - نائبا عن المنطقة الشمالية العسكرية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والأساتذة عمداء ووكلاء كليات جامعة الإسكندرية والشخصيات المجتمعية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والعاملين بها.

أشار اللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية، خلال حفل الافطار إلى الطفرة الكبيرة التى تشهدها محافظات الإسكندرية والمشروعات العملاقة التى يتم العمل عليها بالمحافظة خلال الفترة الحالية ، موجهاً الشكر لكل من ساهم في إظهار الوجه الحضاري لمحافظة الإسكندرية.

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة - رئيس جامعة الإسكندرية، الشكر لكافة العاملين بالجامعة وهيئة التدريس على المجهود الكبير الذي تم بذله حتى يخرج الحفل بهذا الشكل اللائق.

كما توجه الدكتور السيد الصيفى عميد كلية الأعمال بالشكر لللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حضوره وحرصه الدائم على التواجد مع الشعب السكندرى فى كافة مناسباته وملتقياته وثمن رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعه لكافة الفعاليات والملتقيات والمناسبات التى تنظمها الجامعه الأمر الذى ساهم فى تحقيق الكثير من أوجه التعاون بين كليات جامعه الاسكندريه بعضها البعض والجامعات المصرية والدولية .

واكد الصيفى على أهمية هذه الملتقيات باعتبارها فرصة لتنمية المودة والعلاقات .والتعارف وتبادل الرؤى والمقترحات بما يعزز أوجه التعاون المشترك . ويخدم مسيرة العطاء فى مجال التعليم الجامعى الذى تعول عليه المجتمعات فى رفد ساحات العمل بكوادر مؤهلة ومدربة قادرة على مواكبة التطور العلمى المتلاحق الدى برفد المجتمع بسواعد وعقول تعد هى وقود الانتاج والتنمية .

ولفت إلى ان القيادة السياسية تواصل العمل والجهد فى كل الاتجاهات والمجالات لتحقيق التنمية المستدامة وأننا كمؤسسات تعليمية بكل مكوناتها معنين بان نكون المحور الأهم والرقم الصعب الذى تعول عليه القيادة السياسية فى مسيرة التنمية، وخاصة كبرى الجامعات المصرية والتى ياتى فى مقدمتها جامعة الإسكندرية، التى تمتلك تاريخاً حافلا بالعطاء والإنجازات حيث تمكنت من تحقيق سمعه ومكانه مميزة على الصعيدين المحلى والدولى . مؤكدا حرصة وقيادات الجامعة على مواكبة الحداثه فى مناهج التعليم والتدريب وفق المعايير العالمية والعمل على رفع كفاءة خريجى الجامعات المصرية فى المجالات المهنية والبحثية للوفاء بمتطلبات سوق العمل التى تعتمد أساليب حديثه ومتطوره فى الخدمات والإنتاج .

قال الدكتور إسلام نصر الله ، إن تطبيق تاسكد ان الراعي لحفل اليوم هو أول مساحة عمل رقمية في مصر والشرق الأوسط ، موضحاً أن تطبيق Taskedin يعمل على تغيير فكر العمل السائد، ومواجهة المقاومة في بيئة العمل للتغيير والتحول إلى مجتمع رقمي يهدف إلى زيادة الإنتاجية وليس ساعات العمل المكتبية.

ويعتبر تطبيق تاسكد ان ، أحد براءات الاختراع لمجموعة شركات ميجا تراست، وهو أول مساحة عمل رقمية بالشرق الأوسط يدعم اللغة العربية بجانب اللغة الإنجليزية، كما يوفر للإدارة والعاملين قدر كبير من الشفافية حول تقييم كل موظف في العمل، من حيث عدد ساعات العمل وعدد المهام وتقييم الاداء شهرياً.

وأضاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة تطبيق سند للتنمية الشاملة، أن يوم 30 يونيو المقبل هو الذكرى الثانية لتأسيس مؤسسة تطبيق سند للتنمية الشاملة حيث ستكمل عامها الثاني، وتخطط المؤسسة للاحنفال بطريقة مختلفة من خلال توزيع شهادات ملكية بقيمة 1000 جنيه على أكثر من ألف يتيم بجانب تنظيم دورة في أسس البرمجة للأيتام لتأهيلهم لسوق العمل.

وأوضح نصر الله، أن مؤسسة تطبيق سند تنوي أيضاً عمل دفتر كوبونات لأطفال الشوارع يستطيعون من خلاله صرف الطعام من بعض المطاعم بالمحافظة لتحويل الدعم إلى عيني أكثر أدمية من الدعم النقدي، وذلك برعاية وتنظيم تطبيق تاسكد ان.