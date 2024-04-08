مشاهدة مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي 2024
مشاهدة مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي 2024
مشاهدة مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي 2024 ، مشجعو كرة القدم وجماهيرهم يتطلعون إلى معرفة كيفية مشاهدة مباراة الهلال والنصر في بطولة كأس السوبر السعودي لعام 2024، التي ستقام للمرة الأولى في أبوظبي من 8 إلى 11 أبريل، بمشاركة 4 أندية.
كيف يمكن متابعة مباراة السوبر السعودي 2024 بين الهلال والنصر؟
يقدم موقع الوفد لزواره أحدث أخبار المباريات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى النتائج النهائية. كما يُوفر للمتصفحين معلومات حول كيفية مشاهدة مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي 2024، بما في ذلك القنوات الناقلة والتشكيل واسم المعلق على المباراة.
بث مباشر اليوم لمباراة السوبر السعودي بين الهلال والنصر.
يواجه الهلال النصر في ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في مباراة الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي، حيث يعتمد النصر على لاعبيه البارزين، رونالدو وساديو ماني.
لمشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في كاس السوبر السعودي | من هنا
لمشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في كاس السوبر السعودي | من هنا
يتنافس 4 فرق، وهم بطل ووصيف كأس خادم الحرمين الشريفين والدوري السعودي، في نسخة جديدة من كأس السوبر السعودي.
يُعتبر الهلال الفائز الأكثر بلقب كأس السوبر السعودي بثلاث مرات، تليه النصر بفوزه بها مرتين.
أين يمكنني مشاهدة مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي
تنطلق مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي 2024، على ملعب ستاد “محمد بن زايد” في أبوظبي، في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 10:30 بتوقيت مكة المكرمة والساعة 11:30 بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي
تذاع مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي 2024، عبر شبكة قنوات SSC SPORTS، وتحديدا عبر قناة SSC Extra 2 HD وأبو ظبي الرياضية 1.
تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في السوبر السعودي 2024
يمكن مشاهدة مباراة الهلال والنصر، عبر قناة SSC EXTRA 2 HD أو قناة أبوظبي الرياضية 1 على القمر الصناعي عرب سات فقط من خلال الترددات التالية:
تردد SSC EXTRA 2 HD على عرب سات
التردد: 12418
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
الخطأ: 3\4
تردد AD Sports HD 1 على عرب سات
التردد: 11804
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
الخطأ: 3\4
تشكيل الهلال ضد النصر في كأس السوبر السعودي 2024
تضم تشكيلة لاعبي فريق الهلال لمواجهة النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024، والتي تقام في أبوظبي لأول مرة، كلا من:-
في حراسة المرمى: ياسين بونو.
في خط الدفاع: رينان لودي – علي ال بليهي – كاليدو كوليبالي – سعود عبد الحميد.
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