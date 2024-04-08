مباراة الهلال والنصر بث مباشر في كأس السوبر السعودي اليوم
مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في كأس السوبر السعودي اليوم
مباراة الهلال والنصر بث مباشر في كأس السوبر السعودي اليوم،يستضيف ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي -اليوم الاثنين- مباراة مهمة مرتقبة بين الهلال والنصر في نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودية لكرة القدم بإصدارها الجديد.
تقام النسخة الثانية عشرة من كأس السوبر السعودية بمشاركة أربعة فرق لأول مرة، وستكون المباراة الثانية في دور الأربعة بين الاتحاد والوحدة يوم الاثنين أيضًا، ومن المقرر أن يكون النهائي يوم الخميس المقبل.
ويتطلع الهلال لمواصلة انتصاراته القياسية المتتالية التي بلغت 32 في مختلف المسابقات عقب فوزه على الخليج 4-1 في الدوري السعودي.
ويتصدر الهلال الدوري بفارق 12 نقطة عن ملاحقه النصر بعد 27 مرحلة، وبالتالي يسير بثبات نحو الفوز باللقب الذي يشكل أحد أهدافه، إلى جانب الفوز بلقب دوري أبطال آسيا التي وصل فيه إلى نصف النهائي حيث يحل في 16 الجاري ضيفا على العين الإماراتي قبل أن يلعب إيابا على أرضه في 23 الجاري.
متى موعد مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي 2024؟
تقام مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الإثنين 8 أبريل/نيسان 2024 على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
لمشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في كاس السوبر السعودي | من هنا
لمشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في كاس السوبر السعودي | من هنا
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، 9:30 مساءً بتوقيت مصر، و11:30 مساءً بتوقيت الإمارات.
تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر
ومن المتوقع أن يمثل الهلال السعودي فى هذه المباراة كل من حراسة المرمى: حبيب الواطيان، خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهري، خط الوسط: محمد كنو، روبن نيفيز، ميشيال ديلجادو، سالم الدوسري، خط الهجوم: مالكوم، سافيتش.
تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال
ومن المتوقع أن يمثل النصر السعودي فى هذه المباراة كل من حراسة المرمى: نواف العقيدي، خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، أليكس تيليس، خط الوسط: عبد الله الخبيري، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، خط الهجوم: ساديو ماني، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو.
ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي 2024؟
يمكن متابعة مباراة الهلال والنصر عبر شبكة قنوات SCC السعودية صاحبة حقوق بث مباريات كأس السوبر السعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وستكون المباراة منقولة بصورة مجانية عبر قناة SSC1 SD بتقنية صورة عادية ودون تغطية للقناة السعودية لأحداث ما قبل وبعد المباراة
من معلق مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي 2024؟
هناك أكثر من خيار يمكن من خلاله الاستماع لتعليق المباراة بين الهلال والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
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