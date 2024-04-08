البيت الأبيض: تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة حاليا "بيد حماس"

أعلن البيت الأبيض يوم الاثنين أن حركة "حماس" تتحمل راهنا مسؤولية اتخاذ قرار حول وقف إطلاق النار في غزة، بعدما قدم المفاوضون عرضا بشأن ذلك.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي: "مع نهاية عطلة الأسبوع، تم تقديم عرض إلى حماس، والآن يعود اتخاذ القرار إلى حماس".

هذا ونفى مسؤول في حركة حماس إحراز أي تقدم في المفاوضات الجارية في مصر بشأن التهدئة في قطاع غزة، مؤكدا أنه "لا يوجد أي تغيير في موقف الاحتلال وبالتالي لا جديد في محادثات القاهرة".

يشار إلى أن المفاوضات الجارية في القاهرة حضرتها وفود من إسرائيل وقطر والولايات المتحدة، كما أوضح مصدر مصري رفيع المستوى أن جولة المفاوضات تشهد تقدما كبيرا في تقريب وجهات النظر.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع، مخلفا دمارا هائلا وارتفاعا في حصيلة الضحايا، رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار.

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم الجوع كسلاح في غزة

أكد مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الاثنين، أن "إفلات إسرائيل من العقاب يجعلها تتمادى في القـتل".

وقال منصور، في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، إن "الاحتلال يستخدم التجويع سلاحا للحرب بغزة".

وأضاف أنه "لا مسار للسلام بالمنطقة في ظل الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني"، مشددا على ضرورة وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل ومحاسبة المسؤولين عن جـرائم الإبادة في القطاع.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل و نحو 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.