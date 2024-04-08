البث المباشر لمباراة الهلال والنصر اليوم يلا شوت بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر الآن

يواجه الفريق السعودي الهلال نظيره النصر في المباراة النهائية لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية" اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءً بتاريخ 12 أغسطس 2023.

تُقام المباراة في استاد "مدينة الملك فهد الرياضية" وتُذاع عبر قنوات اس اس سي الحاصلة على حقوق بث البطولة العربية مباشرة. تشكيلة الهلال المتوقعة أمام النصر تضم حبيب الواطيان في حراسة المرمى، سعود عبد الحميد، كوليبالي، علي البليهي، وياسر الشهري في خط الدفاع، محمد كنو، روبن نيفيز، ميشيال ديلجادو، وسالم الدوسري في خط الوسط، ومالكوم وسافيتش في خط الهجوم. بينما يضم التشكيل المتوقع لفريق النصر حارس المرمى نواف العقيدي، وسلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، وأليكس تيليس في خط الدفاع، وعبد الله الخبيري، مارسيلو بروزوفيتش، وسيكو فوفانا في خط الوسط، وساديو ماني، أندرسون تاليسكا، وكريستيانو رونالدو في خط الهجوم. يلتقي الهلال بالنصر في المباراة النهائية بعد مسار ناجح لكل منهما في البطولة.

مشوار النصر فى البطولة العربية

أما فريق النصر السعودي بدأ مشواره بدور المجموعات بتعادل سلبي أيضا ولكن مع مواطنه الشباب ثم تفوق على الاتحاد المنستيري التونسي بأربعة أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل مع الزمالك بهدف لمثله، بالجولة الثالثة والأخيرة ليصعد كثاني المجموعة الثالثة، برصيد 5 نقاط، وفي دور الثمانية يتفوق على الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم ينتصر على الشرطة العراقي بهدف دون رد، بالدور نصف النهائي، ليكون على موعد مع صدام خارج التوقعات مع الهلال في المباراة النهائية.

لمشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في كاس السوبر السعودي | من هنا

لمشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في كاس السوبر السعودي | من هنا

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي 2024؟

يمكن متابعة مباراة الهلال والنصر عبر شبكة قنوات SCC السعودية صاحبة حقوق بث مباريات كأس السوبر السعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستكون المباراة منقولة بصورة مجانية عبر قناة SSC1 SD بتقنية صورة عادية ودون تغطية للقناة السعودية لأحداث ما قبل وبعد المباراة

معلق مباراة الهلال ضد النصر في كأس السوبر السعودي 2024

يقوم بالتعليق على مباراة الهلال ضد النصر في كأس السوبر السعودي 2024، المعلق فهد عريشي وفهد العتيبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر في كأس السوبر السعودي 2024

تنقل مباراة الهلال ضد النصر في كأس السوبر السعودي 2024، عبر قناة SSC1 SD، SSC1 HD، وقناة AD SPORTS 2 HD.

الطريقة الأولى بالحصول على تردد قناة SSC

تردد قناة SSC1 SD

تردد قناة SSC1 SD هو 12418

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

تصحيح الخطأ 3/4

الطريقة الثانية بالحصول على تردد قنوات أبو ظبي

تردد قناة ابو ظبى المفتوحة

استقبل الآن تردد قناة ابو ظبى الرياضية على جميع الأقمار الصناعية التالية التي تعرض كافة قنوات باقتها التي منها المشفرة ومنها المفتوحة ، ولن تبث إليك إشارة أي قناة منهم إلا المفتوحة أم المشفرة في تتطلب منك دفع رسوم اشتراك من اجل متابعتها:

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

أسم القناة: AD Sports 2 SD.

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 HD

القمر الصناعي : عرب سات

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 على هوت بيرد

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.