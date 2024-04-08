الجنوب الإفريقي يواجه الجوع مع تسبب جفاف النينيو في قتل المحاصيل

تجلس مانديسيري مبيرينيو 70 عاما وحفيدها تينوتندا 13 عاما، تحت أشعة الشمس الحارقة ويقصفان كميات الذرة القليلة التي تمكنا من استعادتها من الأراضي التي جفها الجفاف الذي يجتاح جنوب أفريقيا.

جنوب أفريقيا

قالت مبيرينيو لرويترز في مزرعتها في شامفا ، على بعد 90 كيلومترا (56 ميلا) شمال عاصمة زيمبابوي هراري "الحبوب التي لدي تكفي فقط للشهرين المقبلين. سيكون الجوع من الآن فصاعدا .

تعتبر مبيرينيو نفسها محظوظة. تمكنت على الأقل من حصاد بضعة أكياس من الذرة من قطعة أرضها المروية بشكل ضئيل كانت معظم المحاصيل حول هذه المنطقة مشطوبة.

يعاني الجنوب الأفريقي من أسوأ جفاف منذ سنوات، بسبب مزيج من ظاهرة النينيو التي تحدث بشكل طبيعي عندما يؤدي ارتفاع درجة حرارة المياه غير الطبيعية في شرق المحيط الهادئ إلى إشعاع الحرارة في الهواء مما يؤدي إلى طقس أكثر سخونة في جميع أنحاء العالم وارتفاع متوسط درجات الحرارة الناتجة عن انبعاثات غازات الدفيئة.

أدى الطقس، في جميع أنحاء العالم إلى تطرف قياسي في عام 2023 حيث أدى تغير المناخ إلى تضخيم آثار ظاهرة النينو.

حتى أن دراسة أجريت في أكتوبر من العام الماضي أشارت إلى أن تغير المناخ قد يكون الآن عاملا مهما في إثارة ظروف النينيو مثل الأسباب الطبيعية مثل أشعة الشمس.

منظمة أوكسفام للإغاثة وفي الأسبوع الماضي، يواجه أكثر من 24 مليون شخص في الجنوب الأفريقي الجوع وسوء التغذية وندرة المياه بسبب الجفاف.

وفي الموسم الماضي، حصد مبيرينيو 14 طنا من الذرة وباع بعضها لشركة الحبوب الوطنية. هذا العام تتساءل عما إذا كان هناك ما يكفي لإطعام أسرتها.

وفي ملاوي المجاورة، أصبحت سرقة المحاصيل مشكلة مع نضوب مصادر الغذاء. في قرية كونتاجا، بالقرب من مطار العاصمة التجارية بلانتاير، يكسب أوستن جيمس لقمة العيش لأسرته المكونة من خمسة أفراد من خلال حراسة حدائق الذرة الخاصة بأشخاص آخرين، بعد أن أحرقت الحرارة حديقته.

قال جيمس: "يحاول المالكون إنقاذ الذرة الصغيرة التي نجت من حرارة اللصوص".

وأعلنت كل من زامبيا وملاوي وزيمبابوي حالة الكوارث.

"لقد فشلت الذرة"، قالت أولاليا رادسون، وهي مزارعة من ملاوي. وأضافت: "في العام الماضي حصدت 10 أكياس، وكما ترون في هذا الحقل، لن أتمكن حتى من إدارة نصف ذلك"، مشيرة إلى رقعة جافة