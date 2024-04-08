ضبط فسيخ ورنجة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، عدة حملات على الأسواق والمحال التجارية والجزارين بدائرة إدارة تموين بندر الفيوم ثان.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.

تحرير 17 محضر ضد أصحاب المحال التجارية وأصحاب المخابز المخالفة بالفيوم

جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والدكتور زين العابدين علي مدير مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور سراج الدين فهمي رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، وبالتعاون مع إدارة تموين بندر الفيوم ثان، والأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

وخلال مرور الحملة على الأسواق والمحال التجارية بمدينة الفيوم، تمكنت من ضبط كميات من الرنجة والفسيخ يبدو عليها علامات الفساد وبتوقيع الكشف الظاهري عليها تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، بالإضافة إلى تحرير عدد 17 محضر متنوع ضد التجار وأصحاب المخابز المخالفة بمدينة الفيوم.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بقسم شرطة الفيوم، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات وعدم وجود شهادات صحية للعاملين ببعض المطاعم، والبيع بأزيد من الأسعار الرسمية، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وأشار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على محال الجزارة والشوادر ومنافذ بيع اللحوم، بنطاق قرى ومراكز المحافظة المختلفة، ضمت ممثلين عن مديريات الطب البيطري، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة، وسلامة الغذاء، والمتابعة الميدانية، بالتعاون مع مباحث التموين والوحدات المحلية، وتم تنظيم عدد من الحملات المكبرة المشتركة، للتأكد من الاشتراطات الصحية للحوم المعروضة، حفاظاً على الصحة العامة، ومحاربة الذبح خارج المجازر، بالإضافة إلى تنفيذ حملات رقابية لمنع احتكار وتخزين السلع الغذائية، مؤكدا إستمرار تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار خلال أيام عيد الفطر المبارك للتأكد من صلاحية السلع المعروضة والتزام التجار بالأسعار المحددة.