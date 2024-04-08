شهدت قرية برقين التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية أقدام عامل على طعن صديقه، وذلك بعد مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة لخلاف بينهما على مبلغ مالي.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمه.

القبض على عامل طعن صديقه بسكين في مشاجرة بينهما بالدقهلية

كان اللواء مروان حيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول "وائل.ا.أ.ا"، 19 عامًا، عامل ومقيم بقرية برقين دائرة المركز مصابًا بجرح نافذ بالبطن ولا يمكن استجوابه.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال والد المصاب، 50 عامًا موظف بالميكنة الزراعية بالسنبلاوين ومقيم بذات القرية اتهم "مصطفى.م.م.ا"، 20 عامًا، عامل، ومقيم بذات القرية بالتعدي على نجله بسلاح أبيض "سكين"، بحوزته وإحداث إصابته وذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه واقعة طعن زميله لخلافات مالية بينهما وأرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

بسبب “لعب العيال ” .. حبس عاطل تسبب في انفجار شبكية عين المدرس بالبساتين

ومن جهة أخرى امرت نيابة البساتين الجزئية ، بحبس عاطل في واقعة مشاجرة بينه وبين مدرس بنطاق دائرة القسم،4 ايام علي ذمة التحقيقات حيث تسبب الأول في انفجار شبكية عين المدرس.

وقال المجني عليه خلال التحقيقات: إن “الواقعة بدأت أثناء لهو أطفالي الصغار أمام المنزل، ورش ابني الصغير الذي يعاني من صعوبات في التعلم أخته بالمياه أمام محل المتهم، ليخرج للأطفال ويتلفظ بألفاظ خارجة، قولت له دول أطفال ولم يتسببوا في أذى لك، قالي أنا دماغي كده ومحدش يقدر يعملي حاجة”.

وأضاف المدرس: “حدثت مشادة كلامية تطورت إلى أن أخرج المتهم سنجة وشومه من المحل الخاص به، ووقف أمام منزلي وقال لو كنت راجل انزلي، وأثناء نزولي لتهدئة الموقف، أوقفتني أمي وقالت أنا مش هضحي بيك إحنا مش بتوع مشاكل، سمعت كلامها ورجعت، ووقفت في البلكونة لمتابعة المشكلة، فحدفني بحاجة في وشي وبعدها بدأت أفقد الرؤية، وسمعت صريخ من زوجتي وأمي لوجود دم بيخرج من عيني، وتوجهت لمستشفى قصر العيني ليتم إبلاغي بانفجار القرنية، ولن يمكنني الرؤية بها مرة اخري”.

وتابع أنه “أثناء وجودي في المستشفى أبلغني بعض الجيران أنه تطاول على زوجتي وأمي، كما قام بحدف الزجاج على بلكونة المنزل هو وأخيه، وكسروا محل الموبايلات الذي يعمل فيه أخويا، وحررنا محضرًا في القسم ضدهم وتم القبض على المتهم، ويجرى حاليًا البحث عن أخيه”.

وبيّن التقرير الطبي أن المجني عليه يعاني من انفجار في شبكية العين اليمنى، وتم إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، وإجراء جراحة لإصلاح الانفجار وخياطة الجرح.

وذكر التقرير، أن الغرض من العملية هو إغلاق الجرح وليس تحسين الرؤية، حيث إن العين لا ترى الضوء.