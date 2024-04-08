السيراليونيون يتحدون لمحاربة المخدرات المدمرة للحياة

أعلن رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، حالة الطوارئ الوطنية بشأن تعاطي المخدرات والمواد المخدرة استجابة للآثار المدمرة لكوش.

ويأتي هذا الإعلان وسط دعوات لقطع سلسلة التوريد ومساعدة العديد من الضحايا الذين يعانون بسبب تعاطي هذه المادة الخطرة على نطاق واسع.

رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو

كان تامبا بوكاري يحلم بأن يصبح رئيسا تنفيذيا يوما ما، لكن حلمه أصبح كابوسا عندما بدأ تدخين كوش لأول مرة في عام 2021.

الآن ، يقول إنه يغير حياته إلى الأبد بعد استقالته في فبراير من هذا العام.

ويوضح الناجي من كوش:"كان علي أن أعكس ذهني من جميع التحديات التي مررت بها في الماضي وأدركت أنني مسؤول عن بعض التحديات التي حدثت في حياتي، فكرت أيضا في الجانب الإيجابي وأدركت أن هناك مجالا أفضل للتحسين بالنسبة لي لتعويضه في الحياة، لهذا السبب قررت أنه لم يفت الأوان بعد في حياتي ".

تقدر وزارة الصحة في سيراليون زيادة في الحالات المبلغ عنها من 47 في عام 2020 إلى أكثر من 1800 حالة في المستشفى في عام 2023 ، على الرغم من عدم تقديم بيانات قوية بعد.

كما يشير في إدمان إدمان إدمان تعاطي المخدرات ، يذكر الدكتور جوسو ماتيا ، القائم بأعمال المشرف الطبي ، مستشفى سيراليون التعليمي للأمراض النفسية ، الإصابات الجسدية: "عدد الإصابات الجسدية التي تحدث نتيجة لاستخدام كوش، من الناحية النفسية ، هناك هذا الاعتماد ، حيث يصبح المريض معتمدا على المادة بحيث لا يمكنه فعل أي شيء دون استخدام كوش، أول شيء في الصباح عليهم التأكد من إعادة ملئه بالكوش ثم في وقت لاحق مع مرور اليوم ، يواصلون الاستخدام ".

يأمل الناس في سيراليون أنه من خلال الجهود الجماعية هناك أمل في مستقبل أكثر إشراقا وخاليا من المخدرات.

يواصل النشطاء والمتطوعون رفع مستوى الوعي ودعم المتضررين من تعاطي المخدرات.

يقول حبيب تايغور كامارا ، المدير التنفيذي للروابط الاجتماعية لتنمية الشباب وربط الأطفال:"الآن بعد أن فرضت الحكومة الآن حالة الطوارئ على كوش ، يجب علينا استخدام الجهاز الآخر أو مرحلة الإعداد التي تم إجراؤها ل COVID و Ebola حتى نتمكن من استخدام تلك الهياكل، الهياكل المجتمعية والهياكل الصحية والهياكل النفسية والاجتماعية، وهياكل تمكين المجتمع".