أمان تعلن عن شراكة استراتيجية مع برنامج أعمال مصر

تعلن شركة أمان القابضة، الشركة الأكثر تكاملًا للتكنولوجيا المالية، تحالفا استراتيجيا مع برنامج "أعمال مصر" (بزنس إيجيبت) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه شركة DAI الدولية، من خلال توقيع مذكرة تعاون مدتها سنتان ونصف بهدف تحفيز النمو والابتكار الرقمي للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، والتركيز بشكل خاص على دعم المرأة والشباب في قطاع الأعمال، مما يتماشى مع استراتيجية شركة أمان القابضة.

وعبر حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بأمان القابضة، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، إذ أنها تمثل علامة فارقة في مسيرة التزام أمان القابضة وبرنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتعزيز الخريطة الاقتصادية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر من خلال تبني نظام أعمال أكثر شمولا ويطبق التقدم الرقمي في مصر.

وقال محمد وهبي الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات والتكنولوجيا بأمان القابضة إن التعاون مع برنامج أعمال مصر يهدف لتطوير بيئة المعاملات الرقمية من خلال عدة محاور يرتكز عليها هذا التعاون مثل تقديم مزايا حصرية عبر برنامج حوافز التجار الذي يقدم تخفيضات ومكافآت استرداد النقود أو ما يعرف بنظام (الكاش باك). وبهدف تعزيز الشمول المالي والاندماج الرقمي في المعاملات بشكل عام، أمان القابضة وأعمال مصر ستقدمان ورش عمل ودورات تدريبية تركز على الاستدامة ومحو الأمية المالية وكيفية تطبيق أفضل ممارسات الدفع الإلكتروني. ويعتزم الجانبان إطلاق حملة لمحو الأمية المالية الرقمية لتعريف الشركات الناشئة والأشخاص العاديين بالمزايا المختلفة للخدمات المالية الرقمية، ومدى سهولة وأمان استخدام المدفوعات الإلكترونية في أعمالهم.

وأكدت يمنى مصطفي مدير برنامج أعمال مصر أن توقيع مذكرة التعاون مع "أمان القابضة" يتماشى مع منهج البرنامج في التعامل مع الكيانات التي تحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومع آليات تحقيق أهدافه فهو من ناحية يعزز التعاون بين الشركات الارتكازية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجالي الرقمنة والشمول المالي ومن ناحية أخرى يرفع كفاءة المشروعات الناشئة خاصة تلك التي يمتلكها ويديرها الشباب والسيدات بما يساعد علي نموها وتطورها.

وانطلاقًا من التزام أمان القابضة وبرنامج أعمال مصر بجهود الاستدامة البيئية والترويج لنماذج مسئولة اجتماعيًا في قطاع الأعمال، أن هذه الشراكة ستقدم حلولا مالية مثل التمويلات الخضراء لتحفيز الشركات الناشئة على تبني ممارسات أكثر استدامة، مثل زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، والمباني الخضراء، وغيرها من المجالات. كما ستدعم أمان القابضة وبرنامج أعمال مصر عملية إضفاء الطابع الرسمي على أصحاب الشركات الناشئة والتجار من خلال عملية تقنين أوضاعهم، وسيقدمان الدعم اللازم لتعريف أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقوانين واللوائح التنظيمية لتقنين أوضاعهم وكيفية استخراج الأوراق الرسمية بهدف خلق بيئة أعمال مستقرة حتى يمكن للشركات الناشئة أن تنمو وتتطور.