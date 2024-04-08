أمرت نيابة شمال القاهرة، بحبس 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بمنطقة الشرابية.

حبس 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في الشرابية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط (سائق - له معلومات جنائية، ونجليه لأحدهما معلومات جنائية) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالعقار، وعثر بداخله على (حفرة قطرها ٣ × ٣ متر بعمق ٣ متر بداخلها سلك إنارة)، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة 16 عاملا في حادث اصطدام ميني باص بسور حديدي بالهرم

'كما تعرض 16 عاملا للاصابة ، بشركة عقارات في حادث تصادم مينى باص بسور حديدي أعلى الطريق الدائري الهرم.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى نزلة الطريق الدائري بمنطقة الهرم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومين بسيارات الإسعاف وتبين بالفحص أثناء سير “ميني باص” تابع لشركة عقارات شهيرة أعلى نزلة الدائري وبه 16 عاملًا وموظف بالشركة، اختلت عجلة القيادة في يد قائدها، ما أدى إلى اصطدامه بالسور الحديدي للكوبري، وإصابتهم بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية.

رجل ينهي حياة ابنه داخل منزلهما في أوسيم بالجيزة

كما أنهى رجل حياة ابنه داخل منزلهما في أوسيم بالجيزة، اليوم السبت، وذلك بعد وصلة من التعذيب .

البداية، كانت بوصول جثمان طفل عمره 5 سنوات إلى مستشفى أوسيم العام جثة هامدة، وبإخطاررئيس مباحث مركز شرطة أوسيم العام، بوجود شبهة جنائية حول الوفاة، وإعداد التحريات اللازمة تبينّ أن الأب وراء التعدي على الصغير حتى الموت.

توجهت قوة أمنية إلى مسكن الأب، وألقت القبض عليه، إذ قالت والدة المجني عليه، إن زوجها ضرب ابنهما وبإصابته بكدمات وجروح هرولت به إلى المستشفى لإنقاذ حياته لكنه فارق الحياة.