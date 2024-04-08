حسام موافي يوضح الفرق بين القلب والفؤاد.. معجزة يغفل عنها كثيرون (فيديو)

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، الفرق بين القلب والفؤاد، لافتًا إلى أن هناك اختلاف كبير بينهم لغويًا.

وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «رب زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن كل كلمة في القرآن يختلف موعدها من موضع لآخر، ومن آية لأخرى، وذلك يدل على المعجزة اللغوية.



وتابع: القلب والفؤاد ذكروا في آية واحدة، في قوله تعالى «وأصبح فؤاد أم موسى فارغا» وفي آخر الآية «لولا أن ربطنا على قلبها».



وأوضح الدكتور حسام موافي، أن الكلمة العربية الواحدة تحمل أكثر من معنى، وهذا دليل على روعة القرآن الكريم، حيث يعد معجزة لغوية كبيرة، ولكل كلمة في سياقها معنى خاص بها عن الأخرى.

وتحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن أغلى هدية تلقاها في حياته من سيدة فقيرة قام بعلاجها.

وأضاف حسام موافي، خلال حواره ببرنامج «رب زدني علما» المذاع على فضائية صدى البلد، أن الهدية كانت من سيدة مريضة بسيطة عالجها، معقبا: "لم انس هذه الهدية ابدا وخاصة أنها جعلتني ابكي.

هدية 5 بيضات

وأوضح: "هذه السيدة كانت بسيطة الحال وغير ميسورة ماديا، وأعطتني خمس بيضات، وقالت لي هذا كل ما في بيتي، الأمر الذي جعلني أبكي من هذا الموقف.

وحذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من ارتفاع ضربات القلب السريعة التي تلازم جسم الإنسان الطبيعي، مطالبًا بضرورة الذهاب إلى الطبيب المعالج وفحص الموقف.

وأضاف حسام موافي، أن هناك ارتباطا وثيقا بين ارتفاع ضربات القلب وبين كثرة معدل التبول لدى الإنسان، فعندما يرتفع عدد الضربات في الدقيقة الواحدة فيزداد البول بصورة تلقائية.



وأوضح الدكتور حسام موافي، أن ارتفاع ضربات القلب يصحبها تبول كثير ولا داعي للقلق من التبول الكثير، ولكن الخوف من درجات القلب السريعة فقط في هذه الحالة ويجب الفحص الدقيق في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن نبضات القلب السليمة في الجسم تتراوح من 70 إلى 80 نبضة في الدقيقة الواحدة.

ونصح الدكتور حسام موافي بالذهاب إلى طبيب متخصص في كهرباء القلب حال زيادة نبضات القلب، موضحا: "الصرع بؤرة كهربائية في المخ عندما تنشط تخرج كهرباء وتسبب حالة من التشنجات"، موضحا: "في القلب بؤرة كهربائية أيضا تسبب زيادة في ضربات القلب، وأحيانا تكون البؤرة خطيرة وأحيانا تكون حميدة".

ولفت الدكتور حسام موافي، إلى أنه عندما يرتفع عدد الضربات في الدقيقة الواحدة يزداد البول بصورة تلقائية، مشيرا إلى أن ارتفاع ضربات القلب يصاحبه التبول كثيرا لذلك لا داعي للقلق من التبول الكثير، لكن الخوف من ضربات القلب السريعة فقط في هذه الحالة ويجب الفحص الدقيق في ذلك الوقت".