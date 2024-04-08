"قومى المرأة" يوزع 13 ألف وجبة غذائية جاهزة على 50 قرية ببنى سويف

تلقى الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بنى سويف تقريراً أعده فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف ، بشأن جهود وأنشطة الفرع خلال شهر رمضان المعظم، تضمنت عدد من المبادرات والتدريبات التى تم تنفيذها ضمن المشاركات الفاعلة لتعزيز دور المجلس في ملف تمكين المرأة، ودعم خطة المحافظة التنموية والخدمية.

وتبين من التقرير، الذى عرضته نارمين محمود مقررة فرع المجلس إنتاج 13ألف و500 وجبة غذائية جاهزة وتوزيعها على 50قرية من قرى المحافظة، وذلك ضمن المبادرة الوطنية "مطبخ المصرية" والذي ينفذه المجلس بكافة المحافظات المصرية كمبادرة مجتمعية ذات بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ واعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات فضلًا عن إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد مخرجات هذا التدريب.

وبإجمالي 2578 مستفيد من الرجال والسيدات بقرى مراكز بني سويف والواسطى وناصر ، تم تنفيذ 30 لقاء ضمن اللقاءات التوعية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة، ومركز الفتاوى الإلكترونية بالأزهر الشريف تحت عنوان جلسات المشورة الأسرية لنشر رسائل المشروع القوي لتنمية الأسرة المصرية،

وتضمن التقرير أيضا تنفيذ 19 تدريب في مجال ريادة الأعمال للسيدات، استفاد منها 475 سيدة بقرى مراكز ناصر وبني سويف والواسطى ، هذا بجانب تنفيذ عدد من التدريبات عن التثقيف المالي بإجمالي 105مستهدف بقرى بني صالح، بني حدير، أبو صير الملق و144 تدريب استفاد منها 4320سيدة بقرى المحافظة في مجال الشمول المالي خارج المجموعات.

FB_IMG_1712591583521

FB_IMG_1712591580647

FB_IMG_1712591578317

FB_IMG_1712591576060

FB_IMG_1712591573813

FB_IMG_1712591571529

FB_IMG_1712591569093

FB_IMG_1712591564153