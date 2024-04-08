رصف وإعادة تأهيل طرق المنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ،جهودها في رصف وتأهيل الطرق والشوارع الرئيسية ، حيث تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية في رصف وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية ، ورفع كفاءة الميادين والشوارع على مستوى المحافظة .

وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالي ، لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بمختلف القطاعات ، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة ، من جانبه ، أكد عامر طه رئيس مدينة المنيا، انتهاء أعمال رصف شارع بن خصيب بحي شمال المدينة ، ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالي ، حيث تم وضع الطبقة السطحية من الاسفلت بالشارع ، إلى جانب تغيير البلدورات المتهالكة بأخرى جديدة ، مع الإلتزام برد الشيء لأصله ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمدينة ، وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

وفي مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، تابع تاج أبو سداح رئيس المركز، أعمال رصف وتركيب بلدورات بحي جنوب المدينة ، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للوقوف على معدلات الأداء ، ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة ، ووجه رئيس المركز برفع معدلات التنفيذ مع الإنتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة ،ـ في مواعيدها الزمنية المحددة ، لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة ، مشدداً على المتابعة المستمرة لأعمال الرصف والإلتزام بالجدول الزمني المحدد ، ومراعاة الجودة في التنفيذ.