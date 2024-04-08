الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رصف وإعادة تأهيل طرق المنيا

رصف الشوارع
رصف الشوارع

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ،جهودها في رصف وتأهيل الطرق والشوارع  الرئيسية ، حيث تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية في رصف وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية ، ورفع كفاءة الميادين والشوارع على مستوى المحافظة .

 

وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالي ، لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بمختلف القطاعات ، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة ،  من جانبه ، أكد عامر طه رئيس مدينة المنيا، انتهاء أعمال رصف شارع بن خصيب بحي شمال المدينة ، ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالي ، حيث تم وضع الطبقة السطحية من الاسفلت بالشارع ، إلى جانب تغيير البلدورات المتهالكة بأخرى جديدة ، مع الإلتزام برد الشيء لأصله ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمدينة ، وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

 

وفي مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، تابع تاج أبو سداح رئيس المركز، أعمال رصف وتركيب بلدورات بحي جنوب المدينة ، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للوقوف على معدلات الأداء ، ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة ،  ووجه رئيس المركز برفع معدلات التنفيذ مع الإنتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة ،ـ في مواعيدها الزمنية المحددة ، لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة ، مشدداً على المتابعة المستمرة لأعمال الرصف والإلتزام بالجدول الزمني المحدد ، ومراعاة الجودة في التنفيذ.

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