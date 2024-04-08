حريق هائل بنادى نقابة الصيادلة بالإسكندرية

شب حريق هائل بمقر نادى صيادلة الاسكندرية بطريق الكورنيش بوسط المدينة مما تسبب فى حالة من الذعر والفزع بين رواد النادى ونادى مجلس الدولة المجاور له ، قام على الفور خلاء نادى الصيادلة ونادى مجلس الدولة عقب تصاعد الحريق وامتداد النيران دون حدوث إصابات.

كان مدير امن الاسكندرية قد تلقى اخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بمقر نادى صيادلة الإسكندرية بطريق الكورنيش،

وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الرمل أول، إلى موقع البلاغ رفقة قوات الحماية المدنية، وتبين من الفحص نشوب خريق بمقر النادى المشار إليه وجارى التعامل مع النيران ومحاصرتها

كانت قد امتدت النيران الى عدد من الكافيتريات بكورنيش الإسكندرية، منها سانتوس والمالديف والكافيتريات المقامة داخل نادي الصيادلة ومجلس الدولة،

انتقل على الفور فريق من النيابة العامة لمعاينة الحريق امرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وبيان سبب الحريق .