الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

ملخص أحداث الحلقة الـ28 من مسلسلات الأطفال

مسلسل يحيى وكنوز
مسلسل يحيى وكنوز 3

شهدت أحداث مسلسل يحيى وكنوز 3 الحلقة الـ28، بحديث كنوز ووالدتها والأستاذ عصام عن أنَّ المنظمة اخترعت روبوت على شكل يحيى وهو ذكي جدا، وخلال الحلقة تظهر البروفيسورة جميلة هي والروبوت وأفراد العصابة وتشرح لهم البروفيسورة أنهم في الأرض المهجورة.

مسلسل يحيى وكنوز 3

مسلسل نورة

توالت أحداث الحلقة 28 شهدت أحداثا مشوقة بدأت بظهورها مع صديقتها جنا التي قالت لها إن يارا تخطط للغدر بها، بعد أن اكتشفت أن نور شقيق نورا يراقبها، وقالت لها أيضًا أنَّ ليلى هي التي ترسل الرسائل لريم.


تفاصيل مسلسل نورة

تدرو أحداثة في إطار تربوي، حيث يتناول طرق التربية السليمة التي تعد واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه الأباء، ومساعدة الأطفال على تحديد أهدافهم والعمل من أجل تحقيقها، بطولة منة شلبي برفقة عدد من نجوم الفن.


مسلسل نور والكوكب السعيد

شهدت أحداث مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة الـ28، بدأت بظهور زهرة وهي تحدث والدتها عن حزنها الشديد عن عدم قدرتها على التمثيل، فقالت لها والدتها إنَّه يجب على الشخص أن يخطئ حتى يتعلم، فتقوم زهرة بتمثيل الدور أمام والدتها وتنسى مرة أخرى.

 

تفاصيل مسلسل نور والكوكب السعيد

تدور أحداثه حول تناول قضايا مختلفة ومناقشاتها بشكل مبسط، تهدف إلغرس القيم الأنسانية والحضارية في الأطفال لأنهم صناع قرار المستقبل، فضلاً عن الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، بطولة ويزو، أحمد جمال سعيد، لقاء سويدان، نور قدري، شيماء شعلان، شكران حسين، حسين القناوي، فيروز طارق.

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