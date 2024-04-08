رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة يكرم لجنة المعارض

كرم محمد الشريف رئيس مجلس إدارة غرفة البحيرة التجارية بمحافظة البحيرة، أعضاء لجنة المعارض التي يترأسها أسامة الصعيدى عضو مجلس ادارة الغرفة ، وكذلك أعضاء فريق العمل بغرفة البحيرة ممن اشتركوا في تنظيم معارض "أهلا رمضان" حيث تم تسليمهم شهادات تقدير على جهودهم المبذولة خلال فترة اقامة المعارض.

وخلال حفل التكريم وجه محمد الشريف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة ، الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح المعارض من رؤساء وأعضاء جميع الشعب التجارية والتجار العارضين بالمعارض ولجنة المعارض وفريق عمل الغرفة على هذا المجهود الكبير والإخلاص في العمل الذي كلله الله سبحانه وتعالى بالنجاح وإفادة المواطنين ، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أكد الشريف إلي أهمية تقدير كل من يبذل جهد لتحقيق إفادة عامة خاصة أن هذه المعارض حققت نجاحًا كبيرًا لدعم المواطنين خلال شهر رمضان المبارك ، مؤكدا علي ان معارض الغرفة التجارية بالبحيرة مستمرة حتى عيد الفطر المبارك.

وعبر محمد الشريف رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالبحيرة عن إمتنانه العميق للجهود الجبارة التي بذلها الرئيس خلال الفترة السابقة، والتي ساهمت في تعزيز النمو للمجتمع التجارى و ساعدت فى توفير الإستقرار الإقتصادي وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل.

واضاف الشريف انه في ضوء التحديات التي تواجه المجتمع التجاري، نتطلع إلى مزيد من الدعم والتوجيه خلال الفترة القادمة. وإننا على ثقة بأن توجيهات فخامته ستساهم في تعزيز المزيد من النمو الاقتصادى.

كما اعرب محمد الشريف عن تقديره لشجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإرادته القوية التي أبداها في مواجهة التحديات والأزمات التي واجهها الشعب المصري واتخاذه للعديد من القرارات الجريئة كتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

ومن جانبة أبدى أسامة الصعيدى سعادته بهذا التكريم ، وهو ما يؤكد أن مجلس إدارة غرفة البحيرة يقف صفا واحدا وراء كل من يجتهد ويخلص في العمل ويسعى إلى تطويره بما يفيد المجتمع على الصعيدين المجتمعي والتجاري ، كما أكد أن معارض أهلا رمضان كان لها شكل خاص بفضل الله ثم فريق عمل الغرفة حيث حققت نجاحًا غير مسبوق فى النواحي التنظيمية ومشاركة العارضين وتنوع المنتجات المعروضة بالإضافة إلى مشاركة عارضين جدد مما أدى إلى الإقبال الكثيف من المواطنين .