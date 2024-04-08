اجتماع موسع بتعليم أبوتشت لإطلاق مبادرة إعادة تدوير الرواكد الخشبية بالمدارس

عقد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الاثنين 20024/4/8 بمكتبه اجتماعا موسعا حضره مديري المراحل والمتابعه والمباني والمدير المالي والتخطيط والتوجيه المراجعة الداخلية والحوكمة والعلاقات العامة والمخازن لمناقشة عدة أمور تتعلق بالعملية التعليمية بابوتشت. في بداية الاجتماع هنأ مدير عام الإدارة بالحضور بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علي الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات ثم ناقش الاجتماع عدة موضوعات اهمها متابعة سير العملية التعليمية ومدي الانضباط الإداري بالمدارس التابعة للإدارة والاستعداد لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي. مشددا على حصر الرواكد الخشبية وإبلاغ المخزون السلعي بها تمهيدا لإزالتها وإعادة تدوير الجيد منها من خلال تصنيع مقاعد وتخت للطلاب من خلال لجنة منشكلة من قسمي النجارة واللحام بمدرسة أبوتشت الثانوية الصناعية تقوم بجولة في مدارس الإدارة لإصلاح الجيد من هذه الرواد، وإعداد قائمة بالكميات التي تم إعادة تدويرها وما هي المنتجات التي تم تصنيعها وحصر غير المناسب من الرواكد . يأتي ذلك خلال مبادرة إعادة تدوير الرواكد الخشبية الجيدة بالمدارس التي أطلقها مدير عام الإدارة لترشيد الاستهلاك والحفاظ على المال العام، تنفيذاً لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قد أعلن عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، خاصة المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر الادوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات، مع وجود الأطباء في مواقعهم و مناوباتهم، وتشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، والتنسيق مع الحماية المدنية للجاهزية لمجابهة أية مواقف طارئة، موجها رؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع، وتجهيز الحدائق والأماكن العامة، والتعامل فورا مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين.

إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك من 9 إلى 14 أبريل الجاري

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.