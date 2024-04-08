المنتدى الاستراتيجى للتنمية يُكرم أوائل معهد أبو النصر الازهرى بمدينة منية النصر

نظمت جمعية المنتدي الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي بالتعاون مع معهدمحمدابو النصر الأزهري بمنية النصر، في اطار الاحتفال بليلة القدر، احتفالية لتكريم حفظة القران الكريم في امسية رمضانية بعنوان القرآن منهاج حياة والشيخ منصور السكري مدير اوقاف الدقهلية الاسب.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة القران الكريم للطالب اياد السيد حسن .

وتحدث الاستاذ حمدي نافع والتي ركز فيها علي ان القران الكريم منهاج حياة وان النبي محمد صلي الله عليه وسلم كان خلقه القران في التعامل والسماح والبيع والشراء وقد نظم القران الكريم جميع مجالات الحياة حيث قال تعالي ..ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيئ.. وان القران سر السعاة في الدارين الدنيا والاخرة .

وتحدثت الدكتورة سامية أبو النصر مدير تحرير الاهرام وامين المنتدى ورحبت بالجميع وعبرت عن سعادتها لوجودها فى مسقط راسها منية النصر في هذه الاحتفالية السنوية لتكريم حفظة القران الكريم ووضحت اهمية المنتدي ودوره كبيت الخبرة الاول في كل الامور السياسية والاقتصادية والاجتماعية وموضوعات الساعة . واكدت اهمية حفظ القران الكريم للاطفال والشباب لانهم هم مستقبل مصر وسيظل القرآن نبراسا يهدى لنا طريقنا ومازال هناك الكثير من المعجزات فى هذه المعجزة الألهية ... وتحدث الاستاذ ناجي عبد المنعم احد مؤسسي المعهد وعضو مجلس النواب ووجه الشكر للجميع واكد اهمية تحفيظ القران الكريم للطلائع من احل التفوق الدراسي وتعليم صحيح الدين وتحدث الشيخ صالح حلمي شيخ معهد محمد أبو الازهري الذي اكد أن الأمة الاسلامية لن تقوم وتنهض الا بالقرآن وصحيح الدين والسنة الشريفة وتمتي عودة الكتاتيب والحفاظ مثل ايام زمان وان القران علاج من كل داء وهوحماية لأولادنا من الغزو الثقافي الغربي والسوشيال ميديا.

كما تحدث الاستاذ ناجى عبد المنعم عضو مجلس النواب الاسبق عن ما واجهناه من صعوبات فى إنشاء هذا المعهد لخدمة ما يقرب من ١٠ مدن و٢٠ قرية ويكون منارة للعلم وبخرج جيل من أبناءنا حاملى كتاب الله... وتحدث النائب محمود سامى الامام عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس إدارة المنتدى عن اهمية المنتدي الاستراتيجي ودوره الثقافى واتنويرى وسعادته بحضور حفل توزبع جوائز القران الكريم وتخلل الامسية ابتهالات وتواشيح دينية في حب رسول الله اتلجت صدر الجمبع من الطالب عبد الرحمن صابر كما تحدث المستشار رمصان عزام عن اهمية الولاء والانتماء للوطن والوقوف خلف الحاكم تيمنا بقول رسول الله صلي الله عليه وسلم ادعو للحكام وان يرزقهم البطانة الصالحة وتحدث الاستاذ محمد العدوي عن اهمية الأزهر الشريف ككعبة العلم الثالثة ودوره في تحفيظ القران من خلال المعاهد واروقة الازهر الشريف ....وتم بعد ذلك تكريم حفظة القران الكريم بشهادات التقدير ومكافاة مالية لكل من المكرمين تقديرا لجهودهم وتشجيعهم علي حفظ القران الكريم كاملا ..

... وذلك بحضور

الاستاذة سهير حجازى عضو مجلس إدارة شركة صوت القاهرة للصوتيات والاستاذ مصطفى المهندس والاستاذ احمد رسلان مقرر المنتدى الإستراتيجي بمحافظة الدقهلية والأستاذة نشوى كامل وتم تكريم الطلبة حفظة القرآن الكريم الاوائل بمعهد محمد أبو النصر الأزهري والشيخ وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.