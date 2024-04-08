أحمد خطاب رئيسًا لقسم العلاقات العامة والإعلان في إعلام القاهرة

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد خطاب برئاسة مجلس قسم العلاقات العامة والإعلان في كلية الإعلام.

وهنأت الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام، الدكتور خطاب على تولى رئاسة قسم العلاقات العامة والإعلان في كلية إعلام القاهرة، متمنية له التوفيق والسداد الدائم.

أحمد خطاب: مكتبي مفتوح للجميع

أحمد خطاب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان

ووجه الدكتور أحمد خطاب الشكر لرئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام على الثقة به، متعهدًا بأن يكون على قدر المسئولية التي وكلت إليه.

وأكد الدكتور أحمد خطاب أن مكتبه سيكون مفتوح لجميع الطلاب لمعرفة مشكلاتهم والعمل على حلها، وبحث مطالبهم من أجل تطوير العملية التعليمية بالقسم.

وأضاف الدكتور أحمد خطاب أنه سيدعم النشاط الطلابي في قسم العلاقات العامة والإعلان، ويعمل على تشجيع العمل المجتمعي فى إطار فلسفة جامعة القاهرة.

أحمد خطاب في سطور

الدكتور أحمد خطاب رئيس قسم العلاقات العامة

ويعد الدكتور أحمد خطاب صاحب أول رسالة دكتوراه تناقش العلاقة بين الهويات التجارية والهويات الثقافية من منظور الاتصالات التسويقية المتكاملة.

والدكتور أحمد خطاب خبير في مجالات الاتصالات التسويقية المتكاملة والاعلان والعلاقات العامة، وقدم العديد من البحوث والدراسات في مجالات الاعلان وصناعة العلامة التجارية والعلاقات العامة.

وأشرف الدكتور أحمد خطاب وناقش العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة.

والدكتور أحمد خطاب خبير في مجالات التدريب واعداد البحوث التنافسية والرأي العام وإدارة الأزمات.

