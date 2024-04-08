الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة في مصر ينظم المؤتمر السنوي الثالث

ينظم الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة في مصر (EPSF)، النسخة الثالثة من المؤتمر السنوي، ستشهد الفعالية حضور نخبة من ممثلي عدد من المؤسسات المختلفة، ومسؤولي قطاع الصيادلة في مصر.

ويشارك في المؤتمر، ممثلي منظمة الصحة العالمية (WHO)، وممثلي وزارة الصحة المصرية، وزارة التضامن الاجتماعي، هيئة الدواء المصرية، سيتم أيضًا حضور عدد من عمداء ورؤساء كليات الصيدلة في مختلف أنحاء مصر، بالإضافة إلى مندوبي شركات الأدوية المختلفة.

والجدير بالذكر أن خلال العام الماضي في النسخة الثانية من المؤتمر، قد شارك في الحضور الدكتور حاتم ستين والدكتور محمود عثمان، والدكتورة دعاء كامل، والدكتور حازم طارق، والسيد عمرو عطالله، والسيد حسام الإمام، والسيد محمود عثمان، والسيد محمد عنتر، والسيد علي جيلاني.

ومن المقرر ان يناقش المؤتمر العديد من الأهداف الرئيسية لـ EPSF، حيث يسعى الاتحاد لخدمة قضايا الصحة العامة ذات الصلة بالمجتمع المصري، ويشمل ذلك حملات التبرع بالدم التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2030، وحملات قياس السكر، و الحملات والمبادرات التطوعية التي من أبرزها مبادرة غيث.

كما سيتم أيضًا مناقشة الخدمات المقدمة لتطوير طلاب الصيدلة، من خلال البرامج التعليمية والمؤتمرات العلمية تهدف إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل ومواجهة تحدياته، وسيتم التركيز على قضايا تتعلق بحقوق الصيادلة والمساهمة في تعزيز دورهم في المجتمع.