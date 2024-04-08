صناع الخير ينتهي من توزيع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن الانتهاء من تنفيذ حملة رمضانية مشتركة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية بالمساعدات الغذائية في عدد من المحافظات منها اسوان وقنا والفيوم من خلال توزيع كراتين رمضان عليهم.

وتأتى حملة توزيع كراتين رمضان من صناع الخير بالتعاون مع أحد البنوك، استمرار للتعاون بين الجهتين فى تنفيد فعاليات موسمية رمضانية حيث تعاونا العام الماضى فى توزيع المساعدات الغذائية ضمن مبادرة بنك القاهرة قافلة الخير واستهدفت تقديم الدعم والمساعدات لنحو 84 الف مستفيد فى انحاء الجمهورية.

وقال هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذى لصناع الخير للتنمية، إن التعاون بين صناع الخير وبنك القاهرة يستهدف دعم الاسر الاولى بالرعاية فى المحافظات المستهدفة من خلال تامين الاحتياجات الضرورية لهم وعلى راسها الاحتياجات الغذائية وبخاصة مع قدوم شهر رمضان المعظم، وأن مراحل التوزيع تمت بالتنسيق الكامل مع السادة المحافظين فى المحافظات المستهدفة وتحت اشراف مديريات التضامن الاجتماعي بتلك المحافظات.

صناع الخير

وأضاف عبدالفتاح، أن صناع الخير وبنك القاهرة حرصا على أن يكون التوزيع على المستحقين فى منازلهم حفاظا على كرامتهم وتحقيقا للهدف الاسمى من التوزيع وهو تقديم الدعم المتكامل عينينا ومعنويا وان كراتين المواد الغذائية التى يتم توزيعها يصل وزن الكرتونة الواحدة 14 كيلو جرام تحوى المواد الغذائية الضرورية ومنها الارز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والبلح والصلصة والملح وان التوزيع شمل القرى والنجوع الاولى بالرعاية فى المحافظات المستهدفة.

وأكد عبدالفتاح، أن صناع الخير فى تعاونها مع بنك القاهرة لتلبية الاحتياجات الغذائية تنطلق من استراتيجية عمل تستهدف تقديم منظومة خدمات متكاملة تعمل على تلبية الاحتياجات الاساسية للشرائح المستهدفة وعلى راس هذه الاحتياجات تقديم المساعدات الغذائية بالتعاون مع كبريات المؤسسات الاقتصادية وان التعاون ياتى استمرار لمراحل تعاون سابقة فى مجالات تنموية مختلفة.

ويذكر، ان مؤسسة صناع الخير نظمت العديد من الحملات لتوزيع كراتين رمضان على القرى الأشد فقرا في مختلف المحافظات بالتعاون مع عدد من المؤسسات، فضلًا عن تنظيم موائد الإفطار في السيدة نفيسة وغيرها من المناطق.