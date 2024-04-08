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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أنشيلوتي يعلق على مواجهة مانشستر سيتي: "متوتر مثلما كان الموسم الماضي"

أنشيلوتي
أنشيلوتي

أعترف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بصعوبة مواجهة مانشستر سيتي، في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

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ومن المقرر أن يخوض ريال مدريد مواجهة قوية أمام نظيره مانشستر سيتي، في اللقاء الذي يشهده ملعب "سنتياجو بيرنابيو"، معقل النادي الملكي.

تصريحات أنشيلوتي

تحدث كارلو أنشيلوتي، في تصريحات بالموقع الرسمي لريال مدريد، حيث قال: "لازلت متوترًا للغاية، في الساعات التي تسبق المباراة على المستوى الشخصي، أشعر بالألم، الهزيمة معاناة والنصر راحة وليست سعادة، المعاناة والضغط يبقيانك على قيد الحياة، إنه مثل البنزين بالنسبة لي.
وتابع: "من حيث الشجاعة والشخصية، كان لدينا الوقت للاستعداد للمباراة، لقد استعدينا بشكل جيد للغاية، وأنا واثق من أننا سنقدم أفضل ما لدينا ولدينا الجودة للمنافسة".
وعن إنجازه بالوصول ل 200 مباراة في دوري أبطال أوروبا، قال: "إنه إنجاز كبير أتذكر مباراتي الأولى، كانت ضد سبارتا براج عندما كنت في بارما، الوصول إلى 200 مباراة يعني الكثير، إنه نجاح كبير أن أبقى لسنوات عديدة في كرة القدم، خاصة في عمري".

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