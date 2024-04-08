رفع 1600 طن قمامة من المنطقة المركزية بالدقهلية

تابع لدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة، هذا وقد اوضح"مختار"انه تم رفع 480 طن مخلفات بلديه و 120طن اتربه و 1000طن مخلفات صلبه وناتج تقليم أشجار بحمله النظافه من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقه المركزية لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم.

ومن جانبه اوضح ،محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه بمشاركة الاستاذ احمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز والاستاذ اكرم السقا ومحمد فارس بجهاز النظافه حيث استمرت أعمال ترميمات ومحارة وتركيب انتروك مكان الناقص والتآلف بالارصفة وإعادة الشيء لأصله بمثلث إمتداد شارع عبد السلام عارف مع شارع الجيش وتم رفع المخلفات الصلبه من الطريق السريع و الزعفران ومنطقه ابو الليل وتم تنفيذ اعمال للدهانات الارصفه بشارع الجيش والطريق السريع من نزله كوبري سندوب وتم رفع كفاءه الحدائق العامه إستعداد لاعياد الفطر المبارك الحدائق العامه بشارع الجيش وحديقه عروس النيل و شجره الدر وصباح الخير يا مصر و الحدائق بمنطقه المجزر وتم غسيل الارصفه بشارع عبد السلام عارف و الجيش و غسيل اماكن انتظار مرسي شارع المدير واستمرت اعمال رفع كفاءه النظافه العامه بشوارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف واحمد ماهر وجيهان وحي الجامعه وشوارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد وشوارع الجلاء ومحمد فتحي وسوق ستوته وسكه سندوب ومنطقه سندوب والمجزر و الترعه واداب وشوارع العبور و ميدان الطميهي و الشيخ حسانين وبورسعيد والسكه الجديده والسكه القديمه و مشعل و النخله والثانويه والمدير والبداله والدراسات وعبده معروف وقناه السويس وسعد زغلول وشارع مساكن الميناء وفخر الدين خالد و سعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص و عزبه عقل وعزبه الشال والتلاجه و أسفل كوبري سندوب واسفل كوبري الجامعه و محمود شاهين و شارع الخلطه الاسفلتيه والسيد سليم، وفي ذات السياق استمرت اعمال التشجير والتجميل ورفع كفاءة الانارة بنطاق المنطقة المركزية وعلي عدد من الطرق العمومية بنطاق مركز المنصورة..

وقد اكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.