مجهودات مبادرة أبواب الخير من صندوق تحيا مصر في شهر رمضان 2024

شهد شهر رمضان المعظم تكثيفًا ملحوظًا لجهود مبادرة أبواب الخير من صندوق تحيا مصر، حيث قدمت المبادرة العون وكافة أوجه الدعم والمساندة لأكثر من 8.1 ملايين مواطن من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، لتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير احتياجاتهم المعيشية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي



من جانبه، أكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح، أن مبادرة "أبواب الخير" تُمثّل نموذجًا رائعًا للعمل الخيري والإنساني في مصر، حيث تُساهم في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وتعكس روح التكاتف وقيم الخير والعطاء بين المواطنين، وتتجسد استراتيجية الصندوق في تعزيز دور المسؤولية المجتمعية وحشد جهود مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال الانتشار الجغرافي الواسع والوصول إلى كافة الأسر الأولى بالرعاية في أنحاء الجمهورية.



وأوضح عبد الفتاح، أن مبادرة أبواب الخير قدمت أكثر من 1,117,600 كرتونة من المواد الغذائية الجافة، قوامها 12.5 كيلو، ووصلت حتى باب منزل الأسر المستحقة، بالإضافة إلى توفير 224.481 طن من اللحوم والدواجن، و186.072 طن من البطاطس، والجبن، والحلاوة، والمربي والمعلبات، والخضروات، والفواكه، والتمور، والبقوليات، والأرز، والملح، والسكر، والمياه المعدنية والغازية، والحلويات، لتحضير 3 مليون وجبة لإفطار الصائمين من خلال 41 مطبخ و8 موائد للإفطار الجماعي، بالتعاون مع 30 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني في مختلف المحافظات، وتوزيعها يوميًا من خلال المتطوعين مع الالتزام بشروط السلامة الغذائية والإرشادات الصحية.

وتابع مضيفًا، أنه كان لباقي مبادرات الصندوق نصيبًا في هذا الشهر المعظم، حيث قدمت مبادرة دكان الفرحة لتيسير زواج الفتيات، كل مستلزمات الزواج من الأجهزة الكهربائية ل 125عروسة، والتي اشتملت على مجموعة من الأجهزة الأساسية اللازمة لتأثيث المنزل وهي: (ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط- مروحة – مكواة – طقم أدوات طهو - مفروشات) لكل عروسة من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية في قرى ونجوع جمهورية مصر العربية.

كما استطاعت مبادرة دكان الفرحة الوصول إلى 12ألف طالب وطالبة في الجامعات و11 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، خلال شهر رمضان الكريم ب 170 ألف قطعة ملابس جديدة وأحذية وإكسسوارات من خلال تنظيم معارض بالجامعات الحكومية والمعاهد الأزهرية والمحافظات ممن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية، لاختيار ما يناسبهم كهدية من الصندوق.

وفي يوم اليتيم، الموافق أول جمعة من أبريل، احتفل الصندوق مع أكثر من 9300 طفل، وتنوعت الفعاليات لتشمل معرض لتوزيع ملابس العيد في جوٍ من البهجة والسعادة، وألعاب للأطفال وأنشطة ترفيهية وتثقيفية تناسب كل الأعمار مثل المسابقات الرياضية والعروض الفنية، والرسم والتلوين، والرسم على الوجوه، والتنورة، وعرض لمسرح العرائس، بجانب الكثير من الأنشطة التي من شأنها الترفيه عن الأطفال.

وعلى صعيد آخر ، قال عبد الفتاح، أن جهود الصندوق عبرت الحدود وصلت لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر توجيه قوافل إغاثية تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، والقوافل تتضمن 195شاحنة بهم أكثر من 3120 طن، وفي مقدمتها القافلة الطبية والتي تمثل أهمية قصوى للقطاع الطبي في غزة، لعلاج مئات الآلاف من الجرحى والمصابين بالإضافة إلى كافة الاحتياجات المعيشية والضرورية، ليكون صندوق تحيا مصر أكبر داعم لأهل فلسطين.