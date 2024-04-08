جنايات الفيوم تقضى ببراءة الابن المتهم بقتل والده وإيداعه مستشفى الأمراض النفسية

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، ببراءة وائل محمود صديق علي ، المتهم بقتل والده طعنا باستخدام سلاح أبيض، وايداعه مستشفي الأمراض النفسية والعصبية .

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أكتوبر من العام الماضي، عندما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة الفيوم الجديدة بمقتل شخص على يد أخر طعنًا بسلاح أبيض "سكين"

وأشارت تحريات المباحث أن الجاني هو نجل القتيل، حيث نشبت بينهما مشاجرة استل الابن على إثرها سلاح أبيض "سكين"، وانهال على والده ضربا، مسددا له عدة طعنات، مما دفع المجني عليه للفرار من أمامه للنجاة بحياته حيث احتمى في دورة المياه، بهدف الهروب من طعنات المتهم، ولكن باءت محاولته بالفشل، حيث لاحقه المتهم موصدًا الباب عليهما، مستكملاً التعدي عليه، إلى أن أودت طعنات السكين بحياة الأب في الحال.

تم إلقاء القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأحالت المتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

حادث اخر

ومن جهه اخرى تبذل اجهزة الامن بالفيوم جهودها لكشف غموض حادث العثور على سيدة عثر عليها مذبوحة داخل منزلها فى عزبة كفر البلايط التابعة لقرية ابوكساه فى مركز ابشواى . تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق

تلقي مدير أمن الفيوم، اخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي بتلقيه بلاغ من شرطة النجدة يفيد بإبلاغ الأهالي بالعثور علي جثة سيدة مذبوحة من الرقبة في ظروف غامضة داخل منزلها فى عزبة كفر البلايط التابعة لقرية ابوكساه دائرة المركز .

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبشواي برئاسة رئيس مباحث المركز، وتبين من خلال المعاينة الأولية مصرع منى. م. 45 عاما، وانها مذبوحة من الرقبة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة فى أبشواي لعمل المعاينة على الطبيعة، والتى قررت نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي و ندرب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاه وتكليف المباحث باجراء التحريات وتولت التحقيق.