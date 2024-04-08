إنعقاد غرفة العمليات المركزية بالبحيرة لمتابعة الأمطار الغزيرة

ترأست الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، غرفة العمليات من داخل الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة، لمتابعة عدم استقرار الأحوال الجوية وكسح تجمعات مياه الامطار، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة، و كامل غطاس - السكرتير العام المساعد، ووهدان السيد - مدير إدارة الأزمات والكوارث، وأعضاء غرفة العمليات حيث تتم المتابعة المستمرة لجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة و تلقى كافة شكاوى المواطنين للتدخل الفورى لحل أي مشكلة تطرأ.

يأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد كافة الغرف الفرعية بالمراكز وانتشار كافة الفرق والمعدات والأطقم الفنية المدربة لمواجهة تداعيات حالة الطقس. وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بحدوث حالة من عدم إستقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بنطاق المحافظة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ،خلال الإجتماع على قيام إدارة الازمات بكافة مدن ومراكز المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية والشركات العامة والمديريات الخدمية برفع درجة الإستعداد علي مدار الساعة، ورفع تجمعات مياه الأمطار أولاً بأول لإنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين، خاصةً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

كما شددت نائب محافظ البحيرة ،على المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق و مراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

وتهيب محافظة البحيرة ، المواطنين بمختلفت قري ومدن المحافظة ،ضرورة توخي الحذر واتباع التعليمات الآتية نظراً لسوء الأحوال

الجوية ،و عدم الاقتراب من الأسوار والاجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وكذلك عدم

أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، بالإضافة إلي عدم ركن السيارات تحت أو فى أماكن احتمال سقوط الأشجار وعلى فتحات

تصريف الأمطار ،- عدم البقاء أو التواجد فى الأماكن المفتوحة أثناء حدوث البرق ، وتجنب السير وقيادة السيارات بسرعات عالية تتجاوز 60 كم والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم ترك الأطفال يلعبون حول تجمعات المياه فهم لا يدركون مدى الخطورة ، بالإضافة إلي عدم الاقتراب أو لمس أعمدة وأكشاك الكهرباء.

وفى حالة سقوط الأمطار بغزارة يفضل عدم الخروج إلي الشوارع إلا فى حالة الضرورة القصوى