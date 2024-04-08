رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يشهد احتفالية يوم اليتيم

شهد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الاثنين، احتفالية يوم اليتيم، بحضور الدكتور عبد الحكم محمد حسين، مدير التعليم النموذجي، والتى نظمتها إدارة رعاية الطلاب برئاسة الأستاذ محمد جمال بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمنطقة.





أكد الدكتور حمادي أهمية الأنشطة والرعاية الاجتماعية التى يتم تنفيذها من قبل قطاع المعاهد الأزهرية بالمناطق والتى تستهدف الطلاب الأيتام، مشيدًا بجهود كل من شارك في تنظيم هذه الفعالية.





وأشار رئيس المنطقة إلى أن النفوس التى تحمل الخير هى التى تسعى لإدخال السعادة والبهجة على أبنائنا الطلاب الأيتام، عملًا بقيم التراحم والتسامح في ديننا الإسلامي الحنيف.





واختتم الدكتور حمادي الإحتفالية بتوزيع شهادات التقدير والهدايا على الطلاب.





وفي سياق آخر ‏نظمت إدارة ‏التدريب التربوي بالمنطقة برئاسة الدكتور موهوب عيسى، ورشة عمل للتدريب على المهام ‏الأدائية لموجهي العموم والأوائل بمركز تدريب قطاع جنوب الصعيد بسوهاج، تحت رعاية فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية .‏





تستهدف ورشة العمل تنمية مهارات الموجهين على المهام الأدائية والتي تعد إحدى استراتيجيات التقويم ‏الواقعي ومكملًا أساسيًّا للتقويم التقليدي كمرحلة أولى، يعقبها مرحلة ثانية يقوم فيها موجهو العموم والموجهون ‏الأوائل بتنفيذ ورش عمل للتدريب على المهام الأدائية للموجهين بالإدارات التعليمية ومشرفي المواد في كل ‏إدارة تعليمية، ثم تنفيذ ورشة عمل للمعلمين في معاهدهم حول نفس المادة التدريبية المرسلة من إدارة ‏التدريب التربوي بقطاع المعاهد للمهام الأدائية لتناقل أثر التدريب لتصبح (ورشة عمل داخل كل معهد).‏





وكان فضيلة الدكتور أحمد حمادي رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، قد تفقد فعاليات تدريب «المهام الأدائية» للمعلمين، بحضور الدكتور مرتضى أبو شارب، مدير التعليم الإعدادي، وموجهي العموم، والذي تعقده إدارة التدريب التربوي برئاسة الدكتور موهوب عيسى على مستوى إدارات منطقة سوهاج الأزهرية.











وفي سياق متصل وبناء على توجيهات فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية كرم فضيلة الدكتور محمد حسني، مدير عام العلوم العربية والدينية، بحضور الدكتورة ناهد شراقة، موجه عام رياض الأطفال مكلفات الخدمة العامة نظير جهودهن في خدمة العملية التعليمية بروضات المعاهد الأزهرية خلال العام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م.





وخلال اللقاء قام مدير عام العلوم العربية والدينية بتسليمهن شهادات تقدير، وأشاد فضيلته وموجه رياض الأطفال بدورهن في تجهيزات الروضات واستعداداتها قبل ترشيحها للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، ودعا فضيلته المعلمات للالتزام والإخلاص في العمل في مختلف نواحي الحياة.