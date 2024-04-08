أوقاف قوص تخصص ٦ ساحات لاإقامة شعائر عيد الفطر المبارك

صرح الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز قوص جنوب محافظة قنا، انه في اطار انهاء الاستعدادات الخاصة لإستقبال عيد الفطر المبارك، خصصت إدارة اوقاف قوص، عدد ٦ ساحات لاقامة شعائر عيد الفطر المبارك، منها خمسة ساحات بالمدينة هي ساحة (النادي الرياضي _ نادي الشعب _ العويضات _ مصنع السكر - اهل السنة)، والساحة السادسة والاخيره هي ساحة الجهلان بالمخزن.

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع إدارة اوقاف المدينة بشأن الساحات التي تم تحديدها لرفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، فضلا عن تكثيف حملات النظافة ورفع اي إشغالات بمحيطها للارتقاء بالمستوى الجمالي والحضاري بالاماكن المحددة. كما وجه رئيس المركز الدكتور قدري الشعيني بفتح كورنيش النيل والحدائق والمتنزهات فى ساعات مبكرة خلال أيام العيد، لإعطاء الفرصة للمواطنين والأطفال للاستمتاع بمظاهر البهجة والاحتفالات، و وقف إجازات العاملين بقطاع النظافة والتجميل، وتكثيف تواجدهم بمناطق تجمع المواطنين ، للحفاظ على نظافة الشوارع والميادين والحدائق بما يوفر للمواطنين والزوار سبل الراحة والسلامة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

كما اكد الشعيني علي أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمدينة متصلة بجميع الوحدات القروية و الادارات الخدمية بالمدينة لتلقي اي شكاوي او استفسارات من المواطنين، لبحثها بشكل فوري فور الاخطار بها.

وأشار رئيس المركز الي ان هناك تعليمات صريحة من معالي اللواء اشرف الداودي محافظ قنا بمتابعة حركة البيع والشراء بالاسواق، من خطة متكاملة بالتنسيق بين ادارات التموين والطب البيطري والصحة ومباحث التموين لشن حملات تموينية على مدار أيام العيد للتأكد من صلاحية اللحوم وذبحها داخل المجازر الحكومية، بالإضافة إلى التفتيش علي الأسواق ومحال بيع المواد الغذائية المختلفة والمطاعم والثلاجات الخاصة بحفظ اللحوم والأسماك والدواجن المجمدة والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

من ناحية أخرى، شدد الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعد جديد نهائي والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة، جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده رئيس المركز اليوم للوقوف علي اخر المستجدات بملف التعديات، والذي حضره فراج الوحش نائب رئيس المركز، ورؤساء الوحدات القروية والزراعية .