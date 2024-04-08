78 ساحة مفتوحة و22 ساحة ملحقة لصلاة العيد بالإسماعيلية

أعلنت مديرية الأوقاف بالإسماعيلية تجهيز نحو 78 ساحة مفتوحة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز ومدن محافظة الإسماعيلية بالإضافة لنحو 22 ساحة ملحقة بمساجد داخل نطاق المحافظة.وقال الشيخ اسماعيل احمد اسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية أن الأوقاف أنهت استعداداتها لاستقبال الالف المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لأداء شعائر صلاة العيد .

واكد اسماعيل أن سرادقات ضخمة ستقام في قرى ومدن الاسماعيليه لاستيعاب الأعداد الغفيرة من المصلين وسط تواجد امني مكثف وانتشار لسيارات الإسعاف والطوارئ الطبية وجمعية الهلال الأحمر المصري تحسبا لأي طارئ.

وقال بيان رسمي من مديرية الأوقاف بالإسماعيلية حصلت بوابة الوفد الالكترونيه على نسخة منه إن نحو 78 ساحة مفتوحة بمحافظة الإسماعيلية تستقبل الالف المواطنين لأداء صلاة العيد أبرزها في مدينة الإسماعيلية ساحة استاد النادي الاسماعيلي والملاعب المفتوحة بحي الخامسة ونادي الشهداء الرياضي بحي الشهداء وساحة الرضوان بحي جاردن سيتي وميدان الفردوس ونقابة المحامين وساحة بدر بالشيخ زايد.



وفي مركز التل الكبير تعد ابرز الساحات المفتوحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك الساحة الشعبية ومركز شباب أبو عاشور ومركز شباب أبو عاشور ومركز شباب الظاهرية ومركز شباب أبو عيادة.وفي مركز القصاصين مركز شباب القصاصين ومركز شباب الهيش ومركز شباب ام عزام ومركز شباب السويدات.

وفي مركز ابوصوير تعد ابرز الساحات المفتوحة لأداء صلاة العيد مركز شباب الواصفية ومركز شباب شعيب وأبو عياد.

وفي مركز فايد تعد ابرز الساحات المفتوحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك مركز شباب فنارة ومركز شباب سرابيوم ومركز شباب كسفريت.وفي القنطرة غرب مركز شباب أبو خليفة ومركز شباب البياضية.وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قرية الابطال وقرية التقدم.

وذكر البيان فتح 22 مسجد تابع لها ساحات أبوابها لأداء صلاة العيد أبرزها في مدينة الإسماعيلية الزهراء والصالحين والمطافي وام القرى وعمر بن الخطاب والسلام وعباد الرحمن.

وفي القنطرة غرب مساجد النور وأبو بكر الصديق والخلفاء الراشدين والكيلو 17.