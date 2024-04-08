صور..اندلاع حريق بمجموعة من الأشجار والنخيل بشبرا مصر

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة علي حريق بمجموعة من الأشجار والنخيل والمخلفات المتراكمة داخل قطعة أرض، بشبرا مصر بمنطقة الساحل، دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

فور تلقى بلاغا يفيد اشتعال حريق فى مجموعة من الأشجارفى العمرانية، تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين اشتعال النيران فى مخلفات امتدات لأشجار ونخيل بقطعة أرض بشارع سعد سليم بشبرا مصر، وتمكنت القوات من إخماد ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى باقي المركب، مشيرة إلى أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق.

صور من الحريق