المدرسة الجوهرية

معالم الجامع الأزهر

أنشأها الأمير «جوهر القنقبائى»، وكان يشغل منصب الخازندار - المشرف على خزائن الأموال السلطانية أثناء حكم السلطان المملوكى الأشرف «سيف الدين برسباى»، وتشتمل الواجهة الرئيسية للمدرسة على ثلاثة جدران غائرة فتحت فيها شبابيك جصية معقودة مفرغة ومعشقة بالزجاج الملون.

كانت المدرسة مخصصة لتدريس مذهب واحد من المذاهب السُنية الأربعة، وبالرغم من صغر مسطح المدرسة إلا أنها صُممت على نفس النظام الذى ساد المدارس فى العصر المملوكى الجركسى، وتتكون المدرسة من صحن أوسط صغير يحيط به أربعة إيوانات تطل عليه، أكبرها هو إيوان القبلة الذى يقع فى الجهة الجنوبية الشرقى. ويغطى صحن المدرسة سقف خشبى فُتحت فيه نوافذ.

ويوجد فى الطرف الجنوبى الغربى من المدرسة الضريح الذى دُفن فيه الأمير جوهر القنقبائى منشئ المدرسة. ويغطى الضريح قبة حجرية صغيرة تتميز بزخارفها المنحوتة فى الحجر على سطحها الخارجى. وتتكون هذه الزخارف من عناصر غاية فى الجمال عبارة عن أوراق نباتية متداخلة ومتشابكة ومتفرعة.

وقد برع مهندس المدرسة فى العناية بملء مسطحاتها الداخلية بالزخارف المتنوعة ويتضح ذلك فى زخرفة الأسقف الخشبية وتذهيبها وتلوينها، وفى الأحجار المزخرفة، وفى تكسية المحراب بالرخام الملون، وفى الشبابيك الجصية المعشقة بالزجاج الملون فى إيوان القبلة والإيوان المقابل له، وفى الأرضيات الرخامية فى الصحن والضريح، بالإضافة إلى النقوش الكتابية التأسيسية والقرآنية.