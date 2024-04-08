رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمحيط شقق سكن لكل المصريين

تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، الأعمال الجارى تنفيذها بمواقع عمارات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا، والتي شملت أعمالاً للطرق الداخلية وتنسيق الموقع، بتواجد من جهاز الإشراف والمسئولين بالجهاز.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه يجري استكمال شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وأعمال ترقيم العمارات بالمناطق التى تم الانتهاء من تنفيذها، ووضع لافتات بأسماء الشوارع تيسيراَ على السكان.

ووجه مندور، العاملين بإدارة الزراعة بسرعة تجهيز المناطق المختلفة لفرش النجيلة وغرس الأشجار والمزروعات، حتى يتسنى تسليم الوحدات للحاجزين والاهتمام بصيانة ورى المساحات التى تم زراعتها.