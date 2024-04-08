عيد الفطر المبارك .. محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف أعمال النظافة في الشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين اجتماعاً بأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الموضوعات وتوفير كافة الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك. جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة.

وقال " مختار " بإسم الجهاز التنفيذي للمحافظة أبعث برسالة تهنئه للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ولايته الرئاسية الجديده ، متمنين لسيادته دوام التوفيق من أجل رفعة شأن مصرنا الغالية.

ووجه " المحافظ " بتكثيف أعمال النظافة في الشوارع والميادين والحدائق العامة والمنتزهات وغسيل الأرصفة خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك لتكون الشوارع والميادين علي أتم استعداد لاستقبال المواطنين لاستكمال فرحتهم في هذه الايام المباركه .

كما وجه " مختار " بالتصدي بكل حسم للتعديات علي الأرضي الزراعية والبناء المخالف وتكثيف المتابعة والمرور خلال أيام عيد الفطر من خلال اللجان المشكلة لمتابعة التعديات علي الأرضي الزراعية بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والزراعة ومنع بيع اي مواد بناء خلال هذه المده من أصحاب المحاجر وشركات مواد البناء .

وأمر " المحافظ " بمخاطبة كافة الشركات الكبري المتخصصة في مجال النظافة والجمع المنزلي لبحث إمكانية التعاقد معاهم لتقديم خدمات متكاملة للمحافظة في هذا المجال وهو ( جمع القمامة من المنازل - نظافة الشوارع والميادين - غسيل الأرصفة ) والتطبيق علي مدينة المنصورة كمرحلة أولي .

وأكد "مختار " علي أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للدولة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية المختلفة في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبنائه للجمهورية الجديدة.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتلبية احتياجاته ومطالبه في كافة القطاعات الخدمية ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس بالاستعداد الكامل لاستقبال عيد الفطر المبارك وتوفير كافة الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الفطر ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .