أمطار ورياح شديدة على الدقهلية

شهدت مدن ومراكز محافظة الدقهلية اليوم الأثنين سقوط أمطارغزيرة على اماكن متفرقة من أنحاء مدن ومراكزالمحافظة مع إنخفاض كبيرفى درجات الحرارة و وجود رياح تصل لحد العاصفة محملة بالأتربة وحدوث تقلبات فى الطقس وإستمر إمتلاء السماء بالغيوم. بالتزامن مع إعلان الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس الـ5 أيام القادمة، عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، أبرزها رياح وانخفاض الحرارة.

كشفت خرائط الأرصاد الجوية عن الأمطار التي من المتوقع أن تسقط اليوم الإثنين تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد بسبب تأثير العاصفة ، تسقط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح وسيوة، وتمتد الأمطار خفيفة مساء على مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحيانا على فترات متقطعة.

وأضاف خبراء الأرصاد: يشهد اليوم الإثنين بداية حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد .

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت "الأرصاد"، أن يشهد طقس الـ6 أيام القادمة، عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، أبرزها رياح وانخفاض الحرارة.

وذكرت أنه اعتبارًا من الأحد القادم 7 أبريل 2024 وحتى الثلاثاء 9 أبريل 2024، تشهد حالة الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجة مئوية، ونشاط للرياح؛ مما يزيد الإحساس بانخفاض الحرارة، يصاحب ذلك فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وتوقعت "الهيئة"، أن تشهد حالة الطقس، شبورة مائية، تبدأ من الرابعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

فيما ناشد محافظ الدقهلية المواطنين انه عند سقوط امطارعدم الاقتراب من اى مصدر من مصادر الكهرباء اعمدة الكهرباء والانارة العامة المتواجدة بالشوارع والحدائق والنوادى والمناطق المتضررة لاقدر الله من سوء الأحوال الجوية خاصة الموجودة بالقرب من اى تجمعات للمياه حرصا على سلامة الجميع..

كما كلف المحافظ بالتواجد لجميع العناصر المعنية (الصحة، الاسعاف، الحماية المدنية والرى، شركة المياه) بالتعامل والتواصل مع غرفه العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع الابلاغات الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها ووجه المحافظ بضرورة وجود حصر شامل للاماكن التي تتراكم بها مياه الامطار وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب على مستوى المحافظه وان يتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

وأهابت محافظة الدقهليه بالمواطنين بتواخى الحذر أثناء السفر علي الطرق السريعة فى المطر ، مؤكدا استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، واستمرار العمل بجميع غرف العمليات الفرعيه بالقرى والمدن والاحياء والمراكز وايضا بجميع قطاعات المرافق " شركه مياه الشرب والصرف الصحى والطرق الرى والغاز الكهرباء والتواصل المستمر مع غرفه العمليات الرئيسيه على مدار الساعه لسرعه التجاوب الفورى مع كافه الحالات الطارئه حرصا على حياه المواطنين وسلامه المبانى والمنشآت مؤكدا على ضرورة مراجعة كافه الاستعدادات بجميع المستشفيات والمدارس واماكن التجمعات السكانيه من اجل موسم شتاء آمن للمواطن الدقهلاوى على مستوى المحافظه.