تشغيل تجريبي لمحطة مياه البكارشة بمركز الحسينية بتكلفة مليار جنيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه البكارشة بطاقة تصميمية 51 ألف م3/ يوم على مرحلتين المرحلة الأولى بطاقة 600 ل / ث، والمرحلة الثانية 1200 ل / ث ، وبتكلفة مليار و 100 ألف جنيه ، للقضاء على ضعف وصول مياه الشرب لأهالي منطقة الشمال، ولتوفير كوب مياه نظيف للأهالي بمركزي الحسينية وأولاد صقر.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة، تُساهم في تدعيم البنية الأساسية، وتحقيق التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030م.

أوضح المحافظ أن المحطة والتي تضم المآخذ وطلمبات المياه العكرة والمرشحة ووحدة الترشيح وخزانات المياه المرشحة ومنظومة حقن الكلور والصودا؛ تساهم وبشكل كبير في توفير مياه الشرب النظيفة لأهالي مدينة منشأة أبو عمر وقرى «صان الحجر البحرية، صان الحجر القلبية، البكارشة، الناصرية، القصبي شرق» بمركز الحسينية وقرى «إبراهيم حسن، زور أبو الليل، بني عبس، كفر الفرايحة، جزيرة الشافعي، أبو عوينات» بمركز كفر صقر.

وأضاف محافظ الشرقية أن المحطة ستعمل بكامل طاقتها وافتتاحها ضمن المشروعات الرئاسية فور الإنتهاء من تجارب التشغيل لدخولها الخدمة الفعلية ، مؤكدًا ضرورة الإلتزام بأعلى معايير الجودة في إدارة وتشغيل المحطة، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية طبقاً للمواعيد المحددة للحفاظ على استدامة تقديم خدمة مياه الشرب للمواطنين بأعلى جودة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المشاركة في موسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام، مع تشديد الرقابة والحملات التفتيشية المفاجئة والتصدي بحسم لمحاولات تخزين القمح أو توريده خارج المحافظة، دون توريده للأماكن المخصصة له، للوصول للمستهدف، والحفاظ على مكتسبات الدولة باعتباره مصدر أمن قومي وغذائي للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس لإستعراض الإستعدادات النهائية لإستقبال موسم توريد القمح المحلى لعام 2024م، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات