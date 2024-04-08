ندوة دينية لشباب الشرقية عن "أداب وسنن عيد الفطر"

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، بالتعاون مع اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالمحافظة، ظهر اليوم الاثنين، ندوة دينية بعنوان « أداب وسنن عيد الفطر» وذلك عبر خاصية البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وقال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل أول وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنه تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نفذت المديرية منذ قليل، ندوة دينية بعنوان « أداب وسنن عيد الفطر »وذلك عبر خاصية البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأشار إلى أن حاضر في الندوة؛ الشيخ كيلانى عبد الرحمن الكنانى عضو لجنة للدعوة الإسلامية بالمحافظة، وقدمها أحمد حسن المنسق الإعلامي للمديرية، وبإشراف باسم زكريا المشرف العام على أعمال لجنة الدعوة الإسلامية بالمديرية.

ولفت إلى أن وقائع الندوة دارت حول: أحكام وآداب ليلة الفطر، أحكام وآداب صلاة العيد، يوم الجائزة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي سياق متصل،

شهد الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، نهائى الدورة الرمضانية فى كرة القدم الخماسية بمركز شباب ههيا، والتى نظمت خلال شهر رمضان ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة

وخلال كلمته رحب الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة بالحضور، ونقل تحيات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، موجها الشكر لأعضاء مجلس إدارة المركز برئاسة اللواء عصام ابو المجد لدعم وتنظيم الدورة، مهنئا الجميع بحلول شهر رمضان، وما بالعشر الأواخر من روحانيات ايمانية، داعيا الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا، وأن يعيد علينا شهر رمضان بالخير واليمن والبركات.

وأكد وكيل الوزارة أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية تثمن مجهودات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لدعم المنظومة بقطاعيها الشبابي والرياضي، وتسعد المديرية دائما بما يقدموه من دعم متواصل للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات، معربا عن سعادته لحضور النهائي الدورة الرمضانية بمركز شباب ههيا.