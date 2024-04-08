الجالية السودانية بلندن تثمن جهود الدبوماسية المصرية في الوقوف إلى جانب الشعب السوداني

اقامت الجالية السودانية بلندن افطارها الرمضانى السنوى ، وسط حضور جماهيرى شعبى و دبلوماسى كبير ومميز من السودانيين، وثمنت الجالية السودانية بلندن جهود الدبوماسية المصرية وبيت العائلة المصرية، فى الوقوف إلى جانب شعب السودان ، وبلغ عدد الحاضرين ما يقرب من 300 شخصا من جميع الفئات العمرية فى اكبر افطار رمضانى للسودانيين ببريطانيا ، و حضر الفعالية كلا من

القنصل السيد خالد انس و القنصل جمانة اعسر بالسفارة المصرية بلندن ، الجالية الصومالي، الجالية الاريترية ، بيت العائلة المصرية بلندن ،الشرطة البريطانية. ،ومنظمة Hillsong المتخصصة فى مساعدة اللاجئين .

و قد قامت لجنة الجالية بتقديم الشكر لمصر وبيت العائلة المصرية ، لما قدموه من مساعدات للسودانيين بمصر ، فضلاً عن تسهيل اجراءات تاشيرات الدخول للسودانيين المقيمين ببريطانيا. ومن جانبه اكد رئيس الجالية نادر بندا فى كلمته موقف الجالية الثابت فى المطالبة بوقف الحرب فى السودان ، و محاسبة كل من اجرموا فى حق الشعب من طرفي النزاع .

كما استعرضت اميمة الطيب السكرتير العام انجازات نادى المراة بالجالية ، و المجهودات التى قدمتها الجالية للسودانيين بعد الحرب مباشره ،

كما قدمت هاجر احمد مسؤولة مكتب اللاجئين بالجالية ، الخدمات التى قدمتها و ما زالت تقدمها الجالية للقادمين الجدد .

ثم تلى ذلك تقديم عرض فيديو و Powerpoint لانجازات الجالية خلال العام الماضى خاصة نشاط نادى الشباب بالجالية الذى وجد الاشادة من الجميع .

ومن جانبه قال مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا ، مدير بيت العائلة المصرية بلندن ، أن اعضاء بيت العائلة المصرية دائمى التعاون مع إشقائهم السودانيين منذ سنوات طويلة ، خاصة بعد المحنة التى تعرض لها السودان ، والتى ندعوا الله ان ان يصلح لهم الاحوال قريبا وان تعود السودان إلى احضان الامة العربية عن قريب .

ومن ناحية أخرى اتيحت الفرصة للضيوف من الجاليات لمخاطبة الحضور الذين اثنوا على حسن الضيافة والاستقبال خلال الاحتفال .

" باسمكم جميعاً تتقدم الجالية بالشكر الجزيل، لكل من ساهم بالمال والجهد والتقدير المعنوي الذي أسهم في نجاح هذه الفعالية ، وكل عام وانتم بخير.فى اطار التعاون بين الجاليات العربية فى لندن

الجدير بالذكر أن المجلس التنفيذى للجالية السودانية بلندن ، قد قام بزيارة لبيت العائلة المصرية بلندن فى ٢٦ يوليو الماضي، وذلك فى اطار التعاون بين الجاليات العربية فى لندن

وتم تنظيم مقابلة للجالية السودانية مع طاقم القنصلية، برئاسة القنصل العام لجمهورية مصر العربية بالمملكة المتحدة، سعادة السفير محمد ابوالخير ، واسفر عن نتائج طيبة فى حل معضلات التأشيرات للسودانيين ببريطانيا الى جمهورية مصر العربية .

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