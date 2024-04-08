أبرز أماكن الخروج في عيد الفطر بالدقهلية

تحتفل الأسر المصرية بالدقهلية بعيد الفطر بطرق مختلفة، فهناك من يعشق الذهاب إلى الحدائق للعب مع الأطفال وقضاء أفضل وقت مع الأسرة والأصدقاء، وهناك من يحب الذهاب إلى المصايف ، وهناك من يفضل الجلوس في المنزل لمشاهدة الأفلام والمسرحيات وتناول الكحك والبسكوت والغريبة واللحوم مع الأهل.

وتزامنًا مع اهتمام المواطنين لمعرفة أماكن للخروج والاحتفال بعيد الفطر المبارك، تقدم بوابة الوفد في السطور التالية، أبرز أماكن الخروج بمحافظة الدقهلية في أيام عيد الفطر.

تعدد الأماكن التي يمكن زيارتها، فى العيد ولكن يبقى سحر محافظة الدقهلية الخاص قادرًا على جذب العديد من الزوار إلى المحافظة ، فهي تتميز بموقع فريد على البحر الأبيض المتوسط، وتضم الكثير من المعالم السياحية البارزة مثل المتاحف والمتنزهات.

مصيف جمصة أحد المصايف المتميزة على مستوى الجمهورية ويعتبر مصيف جمصه السياحي من أروع مصايف الجمهورية حيث يمتاز بمياهه الصافية وانخفاض نسبة الرطوبة ورماله الناعمة وارتفاع نسبة اليود ويقع في شمال الدقهلية بامتداد 7.5 ك على ساحل البحر المتوسط ومتوسط العرض يصل إلى 3 ك وهو أقرب المصايف إلى مدينة القاهرة. ويتميز المصيف بمبانيه ذات التراث المعماري الرفيع وهى مزودة بكافة ما يحتاجه المصطاف من أثاث وأدوات بحر. كما يتميز جو المصيف بالهدوء والراحة وقد تم تخطيط منطقة جديدة على امتداد 5 ك تضم 4 آلاف قطعة غرب المصيف ليصبح الامتداد المستمد حالياً 7.5 ك تقريباً.

جزيرة الورد وهي عبارة عن جزيرة على نهر النيل في مواجهة مدينة المنصورة تبلغ مساحتها حوالي 30 فدان عبارة عن حدائق ومسطحات خضراء وأصبحت منطقة جذب سياحي هام بمدينة المنصورة على المستوى المحلي والعالمي.

وقد تم إنشاء نادى اجتماعي بالإضافة إلى حديقة أطفال كما تضم ملاعب الكرة الطائرة وكرة السلة والتنس بالإضافة إلى مركز للعلاج الطبيعي.

كما تضم الجزيرة حديقة شجر الدر على مساحة 16 فدان بها ملاعب للأطفال وكافتيريا وتماثيل لأعلام المحافظة.

وتضم منطقة جزيرة الورد أيضا نادى الحوار الرياضي والاجتماعي الذي يقام على مساحة قدرها 2.5 فدان ويضم أنشطة رياضية متنوعة تشمل العاب الكاراتيه والجمباز وكرة اليد وملعب متعدد الأغراض وملعب تنس وملحق بهما صالة لخلع الملابس بالإضافة إلى الأنشطة الاجتماعية وحمام للسباحة وصالة للمناسبات .. و قد وضع النادي توسعات للمستقبل تشمل إنشاء مكتبة للأطفال وزيادة مساحات الملاعب بالإضافة إلى الأنشطة الرياضة المائية وعلى رأسها التجديف.

دار ابن لقمان وتقع بجوار مسجد الموافي وسط مدينة المنصور وقد آخذت شهرتها بعد أن سجن فيها لويس التاسع ملك فرنسا وقائد الحملة الصليبية على مصر (1249 - 1250 م ) لمدة شهر حيث فدته زوجته وأطلق سراحه في 7 مايو 1250م . وقد أنشئ بالدار متحف تاريخي يحوى الكثير من اللوحات والمعلومات والصور التي توضح دور الشعب المصري في تحطيم قوات الصليبين بجانب بعض الملابس والأسلحة التي استخدمت في المعركة

نادى جامعة المنصورة ويقام على مساحة قدرها 4 أفدنه بتكلفة تقديرية قدرها 5.5 مليون جنيه ويشمل قاعة مؤتمرات وملاعب اسكواش ونادي صحي ومبنى إداري ومخازن وملاعب تنس وحديثة أطفال ومطعم.