حديقة حيوان الزقازيق تتأهب لاستقبال الزائرين في أيام عيد الفطر المبارك.. صور

أنهت حديقة الحيوان بالزقازيق، اليوم الاثنين، استعداداتها

لإستقبال الزائرين في إجازة عيد الفطر المبارك 2024، للتنزه والاستمتاع بمشاهدة الحيوانات وقضاء إجازة العيد بداخلها، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصا على صحة وسلامة الوافدين والعاملين بالحديقة.

قال المهندس أيمن لطفي، مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، في تصريحات خاصة لـ «الوفد» إنه تم اتخاذ الإجراءات كافة استعدادًا لفتح أبواب الحديقة أمام الجمهور في عيد الفطر المبارك الأربعاء المقبل، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور محمد جلال، مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والاسماك، بضرورة الاهتمام وانهاء الاستعدادات كافة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأشار مدير عام حديقة حيوان الزقازيق، إلى أنه تم منع الاجازات والراحات لجميع العاملين والموظفين بالحديقة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال النظافة والصيانة الدورية للمباني والمنشآت ودورات المياه، ودهانات الجور واقفاص الحيوانات والطيور والبلدورات، وتقليم الأشجار، والاهتمام بري المسطحات الخضراء حفاظا على المظهر الجمالي للحديقة لتبدو في أبهي صورها أمام الجمهور المحتفلين بعيد الفطر، مع الترتيب الجيد لتنظيم عمليتي دخول وخروج الجمهور للحديقة؛ منعا للتزاحم وحفاظا على الصحة العامة لهم.

وذكر أن الحديقة تم دعمها بـ «كولدير مياه» للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة عند حاجة زوارها لشرب المياه، مع جاهزية الحديقة لافتتاح حديقة مصغرة «بيتج زور» في أول أيام العيد، وهي حديقة للأطفال تضم أجوار وبحيرة بها عدد من الحيوانات الأليفة التي تناسب الاطفال، للاستمتاع بمشاهدتها والتقاط الصور التذكارية معها، فضلاً عن وجود 25 نوعًا من المجموعات الحيوانية بالحديقة، منها: «الماعز الفرنساوي، ودجاج قطني وسلكي، والبط الخضاري، وحمام الزينة، والأوز الصيني، والويلز الفرعوني، والورل الصحراوي، وسلاحف مصرية وسودانية، والغزال، وإيميو، ولاما، والطاووس».

يشار إلى أن حديقة حيوان الزقازيق، تعد متنفساً وملاذاً لأهالي محافظة الشرقية، والبالغ تعداد سكانها قرابة 8.5 مليون نسمة، ويفد إليها الزائرين من جميع قري ومدن المحافظة بمختلف الفئات والأعمار، خاصة في المناسبات والأعياد، للتنزه والترفيه وإدخال البهجة والسرور على أفراد أسرهم.

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