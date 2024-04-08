خطباء أساسيين واحتياطيين في 146 ساحة لآداء صلاة عيد الفطر المبارك بالفيوم

خصصت مديرية أوقاف الفيوم 146 ساحة، إضافة إلى المساجد الكبيرة التي تقام بها صلاة الجمعة، وذلك لآداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه قد تم تجهيز المساجد الكبيرة والساحات بمختلف مراكز وقرى المحافظة لاستقبال المصلين، كما تم إعداد كشوف بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لصلاة العيد، مشيراً إلى أن تجهيز جميع الساحات يتم تحت إشراف مديرية الأوقاف.

وأضاف، أن الساحات الــ 146 التى تم تجهيزها لآداء صلاة العيد موزعة بواقع 9 ساحات ببندر أول الفيوم، و44 ساحة بمركز الفيوم، و31 ساحة بمركز ومدينة إطسا، و22 ساحة بمركز ومدينة سنورس، و21 ساحة بمدينة ومركز طامية، و10 ساحات بمركز ومدينة يوسف الصديق، و9 ساحات بمركز ومدينة أبشواى.

مسابقة القران الكريم

ومن جهه اخرى وفى وقت سابق شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الحفل الختامي لمسابقة مؤسسة الجارحي الرمضانية للقرآن الكريم، ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وقام بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، وجبريل عبد الوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ محمود حسانين رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، والدكتور يحيى محمد، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، المشرف العام على المسابقة، والدكتور أحمد الخطيب، ممثلاً عن مؤسسة الجارحي، والدكتور محمد رجب جمعة، المدير التنفيذي للمؤسسة بالفيوم، وعبد الحكيم اللواج، ممثلاً عن أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وقيادات التحالف الوطني بالفيوم، والدكتورة شيرين فتحي، مدير المكتب الفني بمكتب المحافظ، وأولياء أمور وأسر الأطفال المشاركين بالمسابقة.

قدم محافظ الفيوم، تهنئته لجميع الحاضرين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، كما هنأ المحافظ، الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم، مثمناً جهود أسرهم وأولياء أمورهم في تنشئتهم على حفظ كتاب الله تعالى وفهم تعاليم الدين الوسطي الحنيف، مؤكداً أن حفظة كتاب الله تعالى هم بركة الحياة، وهم النماذج المضيئة التي يجب أن نحتذي بها، مشيداً بالمشاركة الكبيرة من الفتيات في مسابقة حفظ القرآن الكريم.