ضبط طالب نصب على طالبة بزعم نقلها من كلية طب خارج البلاد

تمكن ضباط وحدة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة (منطقة جنوب الصعيد) فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج من إلقاء القبض على طالب في بداية العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة المركز بتهمة النصب على طالبة والإستيلاء منها على مبلغ مالي قدره 290 ألف جنيه بزعم مقدرته على تحويلها من كلية طب بجامعة خارج البلاد إلى كلية الطب بجامعة عين شمس من خلال علاقاته بالمسئولين بتلك الجهة على خلاف الحقيقة ولم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة دار السلام من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد يتضمن بلاغ "ريهام . ح . ا . ع" 23 سنة طالبه بكلية طب تقيم دائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوھاج بتضررها من "بيومي . ع . م . ح" 23 سنة طالب يقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليها والإستيلاء منها على مبالغ مالية بلغت جملتها (290.000 - مائتان وتسعون ألف جنيه) بزعم مقدرته علي تحويلها من كلية طب بجامعة خارج مصر إلى كلية الطب بجامعة عين شمس من خلال علاقاته بالمسئولين بتلك الجهة إلا أنه لم يف بوعدة أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها .

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم ضبط المتهم المذكور وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى البلينا المركزي عامل زراعي في بداية العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابًا برش خرطوش في الفخذين والظهر تعدى عليه عاملين بالضرب بسلاح ناري كان بحوزتهما وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج وضبط المتهمين والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة البلينا من المستشفى المركزي بوصول "السيد . ج . ا . ح" 32 سنة عامل زراعي يقيم بدائرة المركز مصابًا برش خرطوش بالفخذين والظهر إدعاء تعدي آخرين وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص، وسؤال المُصاب إتهم كلًا من "عمر . م . ع . ع" 19 سنة حاصل على دبلوم تجارة ونجل عمه "عبد الله . ا . ع . ع: 18 سنة طالب يقيمان بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الأول مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم بإرشاد الأول وبمواجهتهما أقرّا بإرتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .