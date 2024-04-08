غموض حادث العثور على جثة سيدة مذبوحة في منزلها بالفيوم

تبذل أجهزة الأمن بالفيوم جهودها لكشف غموض حادث العثور على سيدة عثر عليها مذبوحة داخل منزلها فى عزبة كفر البلايط التابعة لقرية ابوكساه فى مركز ابشواى . تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق

تلقي مدير أمن الفيوم، اخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي بتلقيه بلاغ من شرطة النجدة يفيد بإبلاغ الأهالي بالعثور علي جثة سيدة مذبوحة من الرقبة في ظروف غامضة داخل منزلها فى عزبة كفر البلايط التابعة لقرية ابوكساه دائرة المركز .

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبشواي برئاسة رئيس مباحث المركز، وتبين من خلال المعاينة الأولية مصرع منى. م. 45 عاما، وانها مذبوحة من الرقبة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة فى أبشواي لعمل المعاينة على الطبيعة، والتى قررت نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي و ندرب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاه وتكليف المباحث باجراء التحريات وتولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق أصيب 12 شخص، بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بعد مطعم دقدق باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طاميه بورود اشارة من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق اسيوط الصحراوي الغربي باتجاه مدينه الفيوم بدائرة المركز ،ووجود عدد من المصابين

وعلى الفور انتقلت اجهزه الأمن إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ أنّ الحادث أسفر عن إصابة 12 شخص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدد 11 سيارة إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طاميه العام ، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهما وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم.

تم إزالة آثار الحادث ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق اسيوط الصحراوي الغربي، وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق..