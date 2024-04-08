طلاب جامعة سوهاج يوزعون 2000 كرتونة رمضانية بقرى المحافظة

أطلقت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، المبادرة المجتمعية "طلاب الخير" بتوزيع 2000 كرتونة رمضانية على الأسر الاولي بالرعاية بالمحافظة، وذلك بحضور كلاً من الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، والدكتور محمد عبدالهادي مدير مكتب محافظ الاقليم، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب من مختلف الكليات.





وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن إدارة الجامعة تواصل مبادراتها الخيرية للمساهمة فى دعم ومساندة المواطنين، وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للأسر المصرية، لتخفيف العبء عن كاهلهم، لاسيما بالمناطق الأولى بالرعاية، وخاصة خلال شهر رمضان المعظم، مضيفاً أن الجامعة تحرص على تفعيل دور الطلاب المجتمعي وتشجيعهم على الانخراط لتعزيز صورة التكافل الاجتماعي، وتوطيد أواصر التكاتف المجتمعي، مشيداً بدور أسرة طلاب من أجل مصر وتنوع أنشطتها ومشاركتها الفعالة في كافة المناسبات القومية والاجتماعيه والدينية.





وأوضح الدكتور علاء غالب أن المبادرة المجتمعية التي تنظمها الأسرة تحت شعار "طلاب الخير"، تهدف الي توزيع كراتين رمضان على الأسر الاولي بالرعاية من أبناء محافظة سوهاج، و توفير أهم السلع الغذائية الأساسية لهم، لافتاً إلى أن التبرعات تمت بالجهود الذاتية، حيث تم تجهيز ٢٠٠٠ كرتونة رمضانية، مقدماً الشكر لجميع الطلاب على تحملهم المسئولية، ومشاركاتهم المتميزة في كافة الأنشطة، وتفاعلهم المستمر والإيجابي .





وفي سياق آخر أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن حصد الجامعة المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في محو الأمية وتعليم الكبار، وذلك بمحو أمية ١٢ ألف ٢٠٠ دارس ودارسة بالمحافظة، وذلك طبقاً لتقرير الإنجاز الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار عن دورة يناير ٢٠٢٤م.





وأكد النعماني علي أن الجامعة تواصل إنجازاتها وقفزاتها المتميزة في مجال محو الأمية، وذلك تنفيذًا لمسؤوليتها نحو المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية منذ عام 2014، حيث انها تبذل جهود حثيثة في هذه القضية، وتعطي لها أولوية قصوى باعتبارها قضية وطن، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية، بوصفها أحد أهم وأخطر المشكلات التي تواجه الدول النامية في الوقت الحاضر.





وقدم رئيس الجامعة الشكر لشركاء النجاح في تحقيق هذا الانجاز وخاصة الطلبة والطالبات الذين يعدوا بمثابة العمود الفقري لهذا التميز، كما قدم الشكر لمركز تعليم الكبار ووحداته بالجامعة، وللهيئة العامة لتعليم الكبار فرع سوهاج، وإلى كافة الهيئة التدريسية الذين ساهموا في هذا المجال.





وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تستهدف من خلال خطتها الاستراتيجية وبرامجها التنفيذية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحقيق مشاركة فعلية لطلابها للإسهام في محو أمية المواطنين بمحافظة سوهاج، موضحاً أن الجامعة استطاعت محو أمية ١٢٢٠٠ دراساً في دورة يناير وتحصد المركز الثالث بعد جامعتي الازهر والمنصورة، مشيداً بتعاون الجامعة مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.