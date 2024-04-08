عادات يومية تحمي من الإصابة بالخرف

كشفت طبيبة استشارية في علم الشيخوخة عن 5 نصائح مهمة تقي من الخرف، ويمكن لأي شخص اتباعها للحفاظ على صحة الدماغ، مشيرة إلى ضرورة العناية بالأسنان، وتأثير الجينات والتغذية والنشاط البدني على صحة الدماغ.

نصائح للوقاية من الخرف:

في حديثها، أوضحت كلير ستيفز، المحاضرة في "كينغز كوليدج لندن"، أن العناية بالأسنان لها دور مهم في الحفاظ على صحة الدماغ، فقد أشارت إلى الارتباط الوثيق بين صحة فمك وصحة دماغك، حيث يُعاني حوالي 35% من كبار السن من أمراض اللثة، مما يؤثر سلبًا على صحة الدماغ.

وتجدر الإشارة إلى أن التغذية الصحيحة تلعب دورًا مهمًا في صحة الدماغ، حيث تنصح ستيفز بتناول الكثير من الفواكه والخضراوات، بالإضافة إلى الحصول على دهون نباتية جيدة. وأوضحت أن المركبات الموجودة في النباتات الملونة تُعتبر حيوية لنمو الدماغ، وتسهم في تغذية بكتيريا الأمعاء، مما يؤدي إلى حماية صحة الدماغ من خلال تحسين ميكروبيوم الأمعاء.

أما فيما يتعلق بالنشاط البدني، فقد شددت ستيفز على أهمية ممارسة التمارين الرياضية، حيث تنصح بالخروج والمشي لمدة 45 دقيقة على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع، مما يسهم في تحسين صحة الدماغ والحفاظ عليه.

وبالإضافة إلى ذلك، أشارت ستيفز إلى أهمية كوننا اجتماعيين لصحة الدماغ، حيث أكدت أن التفاعل مع الآخرين يُعتبر تحديًا مهماً لتنشيط الدماغ، مُشيرة إلى أنه يُفضل التفاعل الاجتماعي على الأنشطة الفردية مثل حل الألغاز.

وأخيرًا، أشارت ستيفز إلى أهمية الحفاظ على مستويات السكر في الدم طبيعية، للوقاية من الخرف، حيث أوضحت أن هناك صلة بين صحة الأوعية الدموية وصحة الدماغ، وأكدت أن اتباع نظام غذائي متوازن يُعتبر مفيدًا للقلب والأوعية الدموية، بما في ذلك الابتعاد عن السكر، مما يسهم في الحفاظ على صحة الدماغ.

بشكل عام، تقدم كلير ستيفز خمس نصائح مهمة للحفاظ على صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بالخرف، مشيرة إلى أهمية العناية بالأسنان، والتغذية السليمة، وممارسة النشاط البدني، والتفاعل الاجتماعي، والحفاظ على مستويات السكر في الدم.

جدير بالذكر أن الخرف أو ما يسمى "متلازمة الدماغ العضوية" من أخطر الاضطرابات النفسية الناتجة عن الإصابة بمرض أو كدمة أو إصابة ما في الدماغ أدت إلى خلل في عمله.