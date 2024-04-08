مصرع سائق وإصابة تباع في حادث انقلاب سيارة نقل بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة نقل على جانب الطريق بسبب إختلال عجلة القيادة بيد قائدها نتج عنه مصرع السائق في العقد الثاني من العمر وإصابة مرافقه التباع يبلغ من العمر 26 سنة بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم يقيمان بمحافظة أسيوط وجرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج العام ورفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ومُتوفى ومصاب بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نقل قيادة "محمد . ص . م . ا" 20 سنة سائق بقيم بمحافظة أسيوط بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى إنحرافها وإنقلابها على جانب الطريق.





نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة مستقلها "علي . م . ح . ع" 26 سنة تبّاع يقيم بذات الناحية بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهما لمستشفى سوهاج العام وبسؤال المصاب أفاد بمضمون ما سبق ونفى الشبهه الجنائية .





تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .





وفي سياق آخر استقبل مستشفى البلينا المركزي عامل زراعي في بداية العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابًا برش خرطوش في الفخذين والظهر تعدى عليه عاملين بالضرب بسلاح ناري كان بحوزتهما وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج وضبط المتهمين والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة البلينا من المستشفى المركزي بوصول "السيد . ج . ا . ح" 32 سنة عامل زراعي يقيم بدائرة المركز مصابًا برش خرطوش بالفخذين والظهر إدعاء تعدي آخرين وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص، وسؤال المُصاب إتهم كلًا من "عمر . م . ع . ع" 19 سنة حاصل على دبلوم تجارة ونجل عمه "عبد الله . ا . ع . ع: 18 سنة طالب يقيمان بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الأول مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة.





عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم بإرشاد الأول وبمواجهتهما أقرّا بإرتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .