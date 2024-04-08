موجة من الأمطار الغزيرة بقرى ومدن البحيرة

شهدت مدن وقرى محافظة البحيرة، صباح اليوم الإثنين، الموافق 8 من شهر أبريل 2024، 29 من شهر رمضان المبارك، موجة من الأمطار الغزيرة، خصوصًا على المراكز الشمالية مثل كفر الدوار وإدكو ورشيد والمحمودية، حيث تحولت الشوارع والميادين إلى برك من المياه الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة، بسبب إنسداد صفايات المطر، أو عيوب في عمليات الرصف، وخلت الشوارع من المواطنين، بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة، وانخفضت درجة الحرارة بمعدلات تتراوح ما بين 5 إلى 7 درجات، حيث بلغت 21 درجة مئوية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة في سماء المحافظة وغياب سطوع الشمس، ونسبة الرطوبة 66% مع وجود رياح متوسطة تتراوح سرعتها ما بين 18 و20 كم/ ساعة، مثيرة للرمال والأتربة علي أنحاء قرى ومدن المحافظة، خاصة مراكز وادي النطرون والنوبارية وبدر، مما يؤثر على معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات، سواء على الطرق السريعة التي تربط محافظة البحيرة بالمحافظات المجاورة، أو الطرق الفرعية التي تربط بين مدن وقرى محافظة البحيرة.

وسارعت الوحدت المحلية بقرى ومدن محافظة البحيرة، بالدفع بالأطقم والمعدات وسيارات الكسح، لسحب المياه المتراكمة في الشوارع والميادين، الناجمة عن موجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة البحيرة.

وفي مينا الصيد بالمعدية مركز إدكو، تواجدت أعداد متوسطة من الصيادين، داخل الميناءعقب صلاة الفجر، تمهيدًا لممارسة أعمالهم في صيد الأسماك من مياه البحر المتوسط، سواء في رحلات اليوم الواحد من خلال المراكب الصغيرة، أو رحلات الصيد الطويلة التي تستغرق حوالي أسبوع، عبر المراكب الكبرى التي تضم التجهيزات اللازمة كافة من ثلاجات لحفظ الأسماك، أو أطعمة للصيادين تكفيهم طوال مدة رحلة الصيد الطويلة.

وفي قرى ونجوع محافظة البحيرة سادت حالة من السعادة الكبيرة بين أوساط المزارعين، عقب سقوط موجة الأمطار الغزيرة، بسبب توفير نفقات ري المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلي قدرة مياه لأمطار على التخلص من الآفات الضارة بالنباتات.

كما يواصل المزارعون بمدن وقرى محافظة البحيرة، حصاد المحاصيل الزراعية، سواء الخضراوات، مثل البسلة والكوسة والجزر والبصل والثوم، أو الفاكهة مثل الفراولة والبرتقال واليوسفي، تمهيدًا لنقلها إلى أسواق الجملة بمدن محافظة البحيرة، أو أسواق المحافظات المجاورة.